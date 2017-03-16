Девушка со шрамами сбежала вместе с другом из Мошково
15-летняя жительница Мошково ушла из дома вместе с 17-летним другом из Новосибирске. Полиция и волонтеры просят помощи в поиске пропавших. Сбежавшие подростки могли направиться куда угодно.
15-летняя жительница Мошково ушла из дома вместе с 17-летним другом из Новосибирске. Полиция и волонтеры просят помощи в поиске пропавших. Сбежавшие подростки могли направиться куда угодно.
Анастасия Мотыль, проживающая в рабочем поселке Мошково на ул. Горная, 14 марта ушла из дома и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. По имеющимся данным, она может быть вместе со своим другом из Новосибирска 17-летним Владиславом Культенко.14 марта парень также ушел из дома по адресу ул. Сибирская, 33 и пропал.
— Ребята знакомы, ушли вместе из Мошково. Могут находиться где угодно, — рассказала координатор «Доброспас-Новосибирск» Оксана Курских корреспонденту VN.ru.
Анастасия высокого телосложения, имеет длинные прямые волосы каштанового цвета. Особые приметы — на левой руке девушки многочисленные резаные раны и пирсинг в пупке. В день пропажи она была одета в
Владислав Культенко ростом чуть пониже девушки — 165−170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в
Знающих
Напомним, в Новосибирске второй месяц продолжаются поиски 15-летнего Дмитрия Гудовского. В начале марта Следственный комитет возбудил дело по 105-й статье УК — «Убийство».