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09:55 (мск), источник: VN.ru

Девушка со шрамами сбежала вместе с другом из Мошково

15-летняя жительница Мошково ушла из дома вместе с 17-летним другом из Новосибирске. Полиция и волонтеры просят помощи в поиске пропавших. Сбежавшие подростки могли направиться куда угодно.

Источник: VN.ru

Анастасия Мотыль, проживающая в рабочем поселке Мошково на ул. Горная, 14 марта ушла из дома и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. По имеющимся данным, она может быть вместе со своим другом из Новосибирска 17-летним Владиславом Культенко.14 марта парень также ушел из дома по адресу ул. Сибирская, 33 и пропал.

— Ребята знакомы, ушли вместе из Мошково. Могут находиться где угодно, — рассказала координатор «Доброспас-Новосибирск» Оксана Курских корреспонденту VN.ru.

Анастасия высокого телосложения, имеет длинные прямые волосы каштанового цвета. Особые приметы — на левой руке девушки многочисленные резаные раны и пирсинг в пупке. В день пропажи она была одета в темно-синюю куртку без капюшона, черные леггинсы, серые кроссовки с розовыми вставками. На левой руке золотое кольцо в форме треугольника с двумя камушками.

Владислав Культенко ростом чуть пониже девушки — 165−170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в темно-серый прошитый пуховик с капюшоном, темно-синий спортивный костюм «Adidas» и черные кроссовки с эмблемой «Reebok».

Знающих что-либо о местонахождении этих людей просьба сообщить в полицию по телефону 02, или волонтерам «Доброспаса»: 8−953−887−1777, 8−952−945−8711.

Напомним, в Новосибирске второй месяц продолжаются поиски 15-летнего Дмитрия Гудовского. В начале марта Следственный комитет возбудил дело по 105-й статье УК — «Убийство».

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