У жителя Башкортостана полгода в ухе живет насекомое
У жителя Белебеевского района в ухе полгода живет насекомое, сообщает Life.ru. Следственный комитет проверит местных медиков на качество оказываемых ими услуг.
У жителя Белебеевского района в ухе полгода живет насекомое, сообщает Life.ru. Следственный комитет проверит местных медиков на качество оказываемых ими услуг.
По информации ведомства, из средств массовой информации они узнали о Владимире Войшвилло, которому в орган слуха заползла двухвостка или, как ее еще называют, уховертка.
Обращения к медикам никакого результата не дали. Как ни пытались, врачи не смогли достать насекомое и лишь умертвили его газом, чтобы не ползало.
В результате житель поселка Приютово оглох на одно ухо. Следственный комитет заподозрил, что медики предприняли не все возможное, чтобы ему помочь. Ведется доследственная проверка.