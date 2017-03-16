Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
В США раскрыли причину смерти Чуркина вопреки желанию властей
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
16Неслабый пол
09:49 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

У жителя Башкортостана полгода в ухе живет насекомое

У жителя Белебеевского района в ухе полгода живет насекомое, сообщает Life.ru. Следственный комитет проверит местных медиков на качество оказываемых ими услуг.

По информации ведомства, из средств массовой информации они узнали о Владимире Войшвилло, которому в орган слуха заползла двухвостка или, как ее еще называют, уховертка.

Обращения к медикам никакого результата не дали. Как ни пытались, врачи не смогли достать насекомое и лишь умертвили его газом, чтобы не ползало.

В результате житель поселка Приютово оглох на одно ухо. Следственный комитет заподозрил, что медики предприняли не все возможное, чтобы ему помочь. Ведется доследственная проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мать отказывается кормить родившегося у нее "пришельца"
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
На выборах в Нидерландах выигрывает партия премьера Рютте
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
В России становится все меньше легальных трудовых мигрантов
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS поддержал участие «чистых» спортсменов из РФ в ОИ-2018
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь