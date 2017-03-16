У жителя Башкортостана полгода в ухе живет насекомое

По информации ведомства, из средств массовой информации они узнали о Владимире Войшвилло, которому в орган слуха заползла двухвостка или, как ее еще называют, уховертка.

Обращения к медикам никакого результата не дали. Как ни пытались, врачи не смогли достать насекомое и лишь умертвили его газом, чтобы не ползало.

В результате житель поселка Приютово оглох на одно ухо. Следственный комитет заподозрил, что медики предприняли не все возможное, чтобы ему помочь. Ведется доследственная проверка.