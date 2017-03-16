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14:10 (мск), источник: m24.ru

Что он с собой сделал: Богдану Титомиру — 50

Какие легенды о музыканте и продюсере ходили с его легкой руки.

Источник: РИА "Новости"

Богдан Титомир — персонаж скорее мистический, чем реальный. Он давно уже перестал быть только артистом, превратившись в своеобразный символ девяностых, но не затерялся с их окончанием, в отличие от многих товарищей по тогдашнему музыкальному цеху. Вся карьера Титомира — это череда легенд о нем, которые он сам же и создает, усиленно культивирует, ни в коем разе не препятствуя домыслам. Напротив — он исповедует принцип «ты есть, пока о тебе говорят». 16 марта ему исполняется 50 лет — пришло время в очередной раз переворошить колоду этих легенд и вспомнить самые яркие из них.

Отец русского рэпа «Богдан Титомир придумал русский хип-хоп» — в принципе, это утверждение не лишено осмысленности.

Именно Богдан первым на отечественной сцене понял, что хип-хоп — это несколько больше, чем просто модный музыкальный стиль.

Уйдя из невероятно популярного дуэта «Кар-Мэн» (в Титомира и его соратника Сергея Лемоха была влюблена добрая половина шестиклассниц начала 90-х), который исполнял мелодичный дэнс-поп, не лишенный приближенности к западноевропейскому дискотечному звучанию, он создает собственный коллектив «Высокая энергия».

При этом Титомир сразу декларирует: это не просто новая группа, а новое музыкальное движение, больше того — новый стиль жизни. Идеология такого стиля довольно проста — если разделяешь новомодное увлечение, ты крутой, а все остальные — лохи, ничего не смыслящие в модной музыке. «Делай, как я», — сказал Титомир, и тысячи подростков вняли призыву. Самой модной стрижкой тогда стали выбритый затылок и виски «под Титомира», а кожаная куртка и обязательный бумбокс на батарейках стали неизменными аксессуарами юных модников.

«Пипл хавает»

Без этой фразы, ставшей не просто главным афоризмом Титомира, но и девизом всего российского шоу-бизнеса, бессмысленного и беспощадного, не обходится ни один разговор о массовой культуре девяностых. На мировоззрение нашего героя наложило мощный отпечаток сотрудничество с всесильным медиаменеджером Сергеем Лисовским. Сила в руководстве массами, как завещал Ленин.

Если за тобой, ритмично подскакивая, движется целое поколение считающих себя крутыми пацанов и девчонок — значит, ты прав. Безоговорочно. Безусловно.

Красивая жизнь

Легенд о том, как роскошно отдыхает Богдан Титомир, было не счесть. Вырастали они, конечно, из эпатажных поступков самого музыканта. Например, однажды он приехал во двор собственной школы на джипе и стихийно организовал автограф-сессию, раздаривая направо и налево свои диски, а младшим школьникам — картриджи для игровых приставок. Естественно, через пару дней по стране пошел гулять слух о том, что Титомир приехал в свой родной город, колесил по улицам на машине и разбрасывал из окна долларовые купюры. Сам Богдан эти слухи, естественно, не опровергал.

Тонкое чутье

Несмотря на кажущуюся легкомысленность, Титомир всегда очень четко понимал необходимость соответствия западному опыту: быть отцом-основателем русского хип-хопа — звание, конечно же, почетное, но с приходом интернета и стремительным развитием технологий меняется и музыка. В начале 2000-х Титомир отправляется в США и всерьез изучает американский клубный бизнес: как устроены заокеанские тусовки, как взаимодействуют между собой музыканты. Накопленный опыт трансформировал в собственную деятельность. Именно Титомир стоял у истоков создания «Газгольдера» — сперва клуба, в котором собирались молодые рэп-исполнители, а потом и продюсерского центра. Именно к Титомиру принес свои демо-записи ростовский самородок Василий Вакуленко, позже взявший псевдонимы Баста и Ноггано и вставший у руля обновленного «Газгольдера».

Главный принцип хип-хопа — быть в тусовке — Титомир поддерживает исправно, с удовольствием сотрудничая с коллегами нового поколения вроде Тимати и Джигана.

Заложник образа

Это не так. Титомир остается популярен — уже не как сольный исполнитель или продюсер, а как арт-персона. Не снимая любимой маски «крутого мэна», он умудряется превращать в шоу любое пространство, в которое попадает. Своим сегодняшним героем он называет Че Гевару, демонстративно ведет здоровый образ жизни и вообще источает гармонию. Не чурается и смелых экспериментов: например, для виртуального проекта «Гражданин рэпер» исполнил стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Говорят, выбрал сам.

К полувековому юбилею Богдан подошел более чем уверенно. И совершенно неважно, когда вы последний раз слышали его новую песню — в конце концов, его главный проект называется «Богдан Титомир», и это имя знают не только те, кто пережил девяностые, говорит о многом. Весьма неплохое достижение.

Павел Сурков

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