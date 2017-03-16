Что он с собой сделал: Богдану Титомиру — 50
Какие легенды о музыканте и продюсере ходили с его легкой руки.
Какие легенды о музыканте и продюсере ходили с его легкой руки.
Богдан Титомир — персонаж скорее мистический, чем реальный. Он давно уже перестал быть только артистом, превратившись в своеобразный символ девяностых, но не затерялся с их окончанием, в отличие от многих товарищей по тогдашнему музыкальному цеху. Вся карьера Титомира — это череда легенд о нем, которые он сам же и создает, усиленно культивирует, ни в коем разе не препятствуя домыслам. Напротив — он исповедует принцип «ты есть, пока о тебе говорят». 16 марта ему исполняется 50 лет — пришло время в очередной раз переворошить колоду этих легенд и вспомнить самые яркие из них.
Отец русского рэпа «Богдан Титомир придумал русский хип-хоп» — в принципе, это утверждение не лишено осмысленности.
Уйдя из невероятно популярного дуэта «Кар-Мэн» (в Титомира и его соратника Сергея Лемоха была влюблена добрая половина шестиклассниц начала 90-х), который исполнял мелодичный
При этом Титомир сразу декларирует: это не просто новая группа, а новое музыкальное движение, больше того — новый стиль жизни. Идеология такого стиля довольно проста — если разделяешь новомодное увлечение, ты крутой, а все остальные — лохи, ничего не смыслящие в модной музыке. «Делай, как я», — сказал Титомир, и тысячи подростков вняли призыву. Самой модной стрижкой тогда стали выбритый затылок и виски «под Титомира», а кожаная куртка и обязательный бумбокс на батарейках стали неизменными аксессуарами юных модников.
«Пипл хавает»
Без этой фразы, ставшей не просто главным афоризмом Титомира, но и девизом всего российского
Красивая жизнь
Легенд о том, как роскошно отдыхает Богдан Титомир, было не счесть. Вырастали они, конечно, из эпатажных поступков самого музыканта. Например, однажды он приехал во двор собственной школы на джипе и стихийно организовал
Тонкое чутье
Несмотря на кажущуюся легкомысленность, Титомир всегда очень четко понимал необходимость соответствия западному опыту: быть
Заложник образа
Это не так. Титомир остается популярен — уже не как сольный исполнитель или продюсер, а как
К полувековому юбилею Богдан подошел более чем уверенно. И совершенно неважно, когда вы последний раз слышали его новую песню — в конце концов, его главный проект называется «Богдан Титомир», и это имя знают не только те, кто пережил девяностые, говорит о многом. Весьма неплохое достижение.
Павел Сурков