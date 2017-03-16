SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту

Отмечается, что запуск прошел согласно плану, спутник связи успешно отделился от ракеты на геостационарной орбите.

14 марта запуск Falcon 9 со спутником был отложен из-за сильного ветра. Масса спутника составляет 5,5 тонны, он будет предоставлять телекоммуникационные услуги для Бразилии.