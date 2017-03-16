SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Тяжелая ракета Falcon 9 компании SpaceX со спутником EchoStar 23 успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал, сообщается на странице компании в Twitter.
Тяжелая ракета Falcon 9 компании SpaceX со спутником EchoStar 23 успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал, сообщается на странице компании в Twitter.
Отмечается, что запуск прошел согласно плану, спутник связи успешно отделился от ракеты на геостационарной орбите.
14 марта запуск Falcon 9 со спутником был отложен
Falcon 9 — семейство одноразовых и частично многоразовых