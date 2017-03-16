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09:51 (мск), источник: RNS

SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту

Тяжелая ракета Falcon 9 компании SpaceX со спутником EchoStar 23 успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал, сообщается на странице компании в Twitter.

Отмечается, что запуск прошел согласно плану, спутник связи успешно отделился от ракеты на геостационарной орбите.

14 марта запуск Falcon 9 со спутником был отложен из-за сильного ветра. Масса спутника составляет 5,5 тонны, он будет предоставлять телекоммуникационные услуги для Бразилии.

Falcon 9 — семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей частной космической компании SpaceX. Сама компания основана в 2002 году миллиардером Илоном Маском. Главной целью создания компании является сокращение расходов на полеты в космос. В настоящее время SpaceX завершает разработку пассажирского космического корабля и осуществляет грузовые полеты на Международную космическую станцию (МКС).

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