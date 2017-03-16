Выделенная полоса на Воздвиженке заработает с 1 апреля
Благодаря вводу этой полосы улучшится регулярность движения общественного транспорта, а время в пути сократится на полчаса.
Благодаря вводу этой полосы улучшится регулярность движения общественного транспорта, а время в пути сократится на полчаса.
С 1 апреля в центре города заработает новая выделенная полоса. Она появится на участке Воздвиженки от площади Арбатские Ворота до Моховой улицы.
По выделенке, в частности, будет курсировать автобус магистрального маршрута М2, которым ежедневно пользуются около 17 тысяч пассажиров. Благодаря вводу этой полосы улучшится регулярность движения общественного транспорта, а время в пути сократится на полчаса. Пассажиропоток при этом увеличится на 30 процентов.
Кроме того, появится коридор для движения автобусов по Кутузовскому проспекту, Новому Арбату и в центр до
«Ввод выделенной полосы позволит сократить задержки движения автобусов и обеспечить соблюдение расписания. Сейчас общественный транспорт вынужден с Нового Арбата сворачивать на Знаменку, поэтому всего 500 метров выделенной полосы по Воздвиженке сэкономят москвичам до 30 минут. Кроме выделенной полосы навстречу основному движению, на Воздвиженке появятся также две новые остановки в непосредственной близости от входов в метро, что создаст новые удобные пересадки», — отметил заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития
В дальнейшем планируется запустить автобус, который свяжет Кутузовский проспект и Новый Арбат с проспектом Мира. Сейчас на этом маршруте нужно сделать не менее двух пересадок на метро.
Выделенные полосы с приоритетом для общественного транспорта значительно улучшили дорожную ситуацию в столице. На них скорость движения автобусов и троллейбусов увеличивается в среднем на 15−30 процентов. По статистике, на магистралях с выделенками количество