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11:38 (мск), источник: Вести Иркутск

Коммунальные тропики. Можно ли «охладить» батареи в доме, когда на улице +9?

В Иркутске днём воздух прогревается уже до +9. В квартирах горожан, где отопление до сих пор работает на всю мощь, наступили коммунальные тропики.

Источник: Вести Иркутск

Огонь, батарея. В Иркутске днём воздух прогревается уже до +9. В квартирах горожан, где отопление до сих пор работает на всю, наступили коммунальные тропики.

Середина марта, чуть выше нуля, а иркутянка Наталья Радионова окна держит открытыми. Батареи в её квартире «жарят», как в январе. Вода из крана парит — температура явно выше нормативных 75 градусов. Чтобы отапливали чуть скромнее, женщина просила, но в управляющей компании ничего сделать не могут.

— Честности хочу и нормальной температуры! Чтобы вода не превышала 75 градусов. И чтобы трубы отопления тоже не превышали 75 градусов! — говорит жительница Иркутска Наталья Радионова.

«Погоду в доме» настроить тяжело, говорят работники управляющих компаний. «Иркутскэнергосбыт» подаёт излишне горячую воду. И охладить её непросто. Жильцы другого дома тоже жалуются на жару.

— Сейчас на улице очень большой перепад температур: утром у нас доходит до -20, а днём бывают плюсовые температуры. В связи с этим в дневное время у людей в квартирах может быть чуть теплей. Так называемый «перетоп», — говорит эксперт по тезническим вопросам межрегиональной СРО «Содружество ЖКХ» Александр Константинов.

От него-то весной и изнывают многие иркутяне.

Чтобы меньше зависеть от энергетиков, можно установить в дом погодоведомый тепловой пункт. Он связан с датчиком на улице — температура сейчас там 3 градуса. В дом подаётся — 73. Слишком горячо для весны. А процессор связан и с тем прибором, и с другим. И он уже сам решает, какая температура будет комфортна жильцам. В итоге он регулирует температуру подачи воды и… чудо-батареи у жильцов — не больше 46-ти градусов.

Никакой жары, да и на оплате за отопление экономия. На излишнюю «щедрость» «Иркутскэнергосбыта» пеняют многие. Но там всё делают по нормативу — температуру теплоносителя подгоняют под среднесуточную. Да и граница ответственности ресурсников упирается буквально в стену дома.

— Дальнейшая регулировка внутри квартиры выполняется только управляющими компаниями за счёт установки либо погодоведомого оборудования, которое регулируется в автоматическом режиме, либо должна управляющая компания в виду отсутствия такого оборудования провести регулировку самостоятельно в ручном режиме, — говорит главный инженер «Иркутскэнергосбыт» Олег Герасименко.

Но покупка такого оборудования не всем по карману — стоит оно около миллиона рублей. А ручная регулировка снижает температуру лишь на пару градусов. Да и элеваторные узлы далеко не все управляющие содержат в хорошем состоянии, из-за чего настраивать их сложнее. Единственный выход — закручивать вентили на батареях в каждой комнате. Чаще проветривать и ждать наступления стабильного тепла на улице. Отопительный сезон закончится лишь тогда, когда хотя бы неделю среднесуточная температура будет +8 градусов.

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