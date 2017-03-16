Южноуральцы 18 марта смогут пройти бесплатное медицинское обследование

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Миндрава, диспансеризация проводится в два этапа. Первый — обязательный, включает анкетирование, прием врачей, лабораторные и инструментальные исследования, объем которых определяется в зависимости от пола и возраста. На второй этап диспансеризации направляются те, кому необходимы дополнительные обследования и консультации для уточнения диагноза.

«Часто у людей, которые заняты на работе, не хватает времени для прохождения диспансеризации, поэтому был выбран единый день — суббота, в рамках которого жители нашего региона смогут проверить свое здоровье и получить необходимые консультации, — рассказала главный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.

В этом году в бесплатном комплексном обследовании могут принять участие южноуральцы, которые родились в 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 годах. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства без предварительной записи. При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.