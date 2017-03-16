В Екатеринбурге уволена сотрудница полиции, не подтвердившая доходы, на которые куплена квартира
Екатеринбург. 16 марта.
Екатеринбург. 16 марта.
Установлено, что, когда женщина работала референтом государственной гражданской службы управления федеральной миграционной службы России по Свердловской области, она представила справку за 2014 год о доходах, расходах и имуществе.
При проверке этой справки выяснилось, что госслужащая в декабре 2014 года купила квартиру более чем за 1,7 млн рублей. По словам женщины, она взяла ипотеку на 630 тыс. рублей, а оставшуюся сумму ей дали родители.
По данным прокуратуры, стоимость квартиры более чем в три раза больше совокупного дохода женщины за три года, предшествующие покупке квартиры.
Однако при проверке доводы госслужащей о том, что недостающие деньги в размере 1 млн 150 тыс. рублей ей дали
Прокуратура направила иск в суд с требованием обратить в доход государства 1 млн 150 тыс. рублей, законность происхождения которых не подтверждена. Однако суд отказал в удовлетворении требований. Прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.
В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда вынесла новое решение. Со служащей, которая на тот момент уже занимала должность ведущего
Кроме этого, по представлению прокуратуры она была уволена из органов полиции в связи с утратой доверия.
В
«После установления факта нарушения закона сотрудницы бывшего УФМС было приятно обоснованное и вполне ожидаемое решение об увольнении этого должностного лица в связи с утратой доверия, то есть по отрицательным мотивам», — сказали в