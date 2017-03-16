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10:03 (мск), источник: Интерфакс

В Екатеринбурге уволена сотрудница полиции, не подтвердившая доходы, на которые куплена квартира

Екатеринбург. 16 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — По требованию прокуратуры в Екатеринбурге уволена сотрудница отдела полиции, а также обращены в доход государства деньги, законность происхождения которых она не смогла подтвердить, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в четверг.

Установлено, что, когда женщина работала референтом государственной гражданской службы управления федеральной миграционной службы России по Свердловской области, она представила справку за 2014 год о доходах, расходах и имуществе.

При проверке этой справки выяснилось, что госслужащая в декабре 2014 года купила квартиру более чем за 1,7 млн рублей. По словам женщины, она взяла ипотеку на 630 тыс. рублей, а оставшуюся сумму ей дали родители.

По данным прокуратуры, стоимость квартиры более чем в три раза больше совокупного дохода женщины за три года, предшествующие покупке квартиры.

Однако при проверке доводы госслужащей о том, что недостающие деньги в размере 1 млн 150 тыс. рублей ей дали родители-пенсионеры, не подтвердились, говорится в сообщении.

Прокуратура направила иск в суд с требованием обратить в доход государства 1 млн 150 тыс. рублей, законность происхождения которых не подтверждена. Однако суд отказал в удовлетворении требований. Прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.

В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда вынесла новое решение. Со служащей, которая на тот момент уже занимала должность ведущего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОП N3 УМВД России по Екатеринбургу, взыскан 1 млн 150 тыс. рублей в доход Российской Федерации.

Кроме этого, по представлению прокуратуры она была уволена из органов полиции в связи с утратой доверия.

В пресс-службе Главного управления МВД России агентству «Интерфакс-Урал» подтвердили данный факт.

«После установления факта нарушения закона сотрудницы бывшего УФМС было приятно обоснованное и вполне ожидаемое решение об увольнении этого должностного лица в связи с утратой доверия, то есть по отрицательным мотивам», — сказали в пресс-службе.

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