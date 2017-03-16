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09:58 (мск), источник: Новости Перми

18 марта перекроют центральные улицы

В субботу на Соборной площади состоится праздничный концерт в честь присоединения Крыма к России. Из-за проведения мероприятия будет закрыто движение личного транспорта по Окулова, Монастырской и Комсомольскому проспекту.

В Перми 18 марта для проведения концерта, в честь присоединения Крыма к России, с 12:00 до 14:00 будет закрыто движение личного транспорта по следующим улицам:
— по улице Монастырской на участке от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;
— по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Советская до улицы Монастырская (без остановки движения по улице Советская).

По информации городской администрации, с 22:00 17 марта уже перекроют движение по Окулова от Куйбышева до Комсомольского проспекта, а также будет запрещена парковка.

При этом движение общественного транспорта на участке не изменится. Однако возможна временная приостановка движения автобусного маршрута № 3 «Станция Пермь-1 — микрорайон Нагорный» и троллейбусного маршрута № 1 «Улица Гусарова — станция Пермь — I» на период массового прохождения жителей к Соборной площади.

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