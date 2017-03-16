Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Пожилые люди оказались любителями рисковать
СКР прокомментировал сообщение о странном поведении пилота Ту-154
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Пожилые люди оказались любителями рисковать
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
16Неслабый пол
09:59 (мск), источник: РИА Крым

В четверг в Крыму до +10 и небольшие дожди

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости (Крым). 16 марта в Крыму облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, в четверг температура воздуха ночью составит от —1 до +4, днем воздух прогреется до 5−10 градусов тепла. Ветер северо-западный — 7−12, местами до 15 м/с.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью северо-западный, днем западный — 7−12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью — 1−3 градуса выше нуля, днем — от +7 до +9.

В Севастополе облачно. Ночью и утром дождь, днем небольшой дождь, утром слабый туман. Ветер северный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью от +4 до +6, днем — 8−10 градусов тепла.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
-2°
ясно
764 мм рт. ст.
повышенное
39 %
низкая
6 м/с
умеренный ветер
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
На выборах в Нидерландах выигрывает партия премьера Рютте
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
В России становится все меньше легальных трудовых мигрантов
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS поддержал участие «чистых» спортсменов из РФ в ОИ-2018
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как читать рекламу недвижимости между строк
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь