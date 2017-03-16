В четверг в Крыму до +10 и небольшие дожди

По прогнозам синоптиков, в четверг температура воздуха ночью составит от —1 до +4, днем воздух прогреется до 5−10 градусов тепла. Ветер северо-западный — 7−12, местами до 15 м/с.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью северо-западный, днем западный — 7−12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью — 1−3 градуса выше нуля, днем — от +7 до +9.

В Севастополе облачно. Ночью и утром дождь, днем небольшой дождь, утром слабый туман. Ветер северный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью от +4 до +6, днем — 8−10 градусов тепла.