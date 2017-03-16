В четверг в Крыму до +10 и небольшие дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости (Крым). 16 марта в Крыму облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости (Крым). 16 марта в Крыму облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, в четверг температура воздуха ночью составит от —1 до +4, днем воздух прогреется до 5−10 градусов тепла. Ветер
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью
В Севастополе облачно. Ночью и утром дождь, днем небольшой дождь, утром слабый туман. Ветер северный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью от +4 до +6, днем — 8−10 градусов тепла.