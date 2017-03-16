В центре Симферополя перед годовщиной референдума помыли плитку

В Симферополе перед празднованием третьей годовщины референдума в нереконструированном центре крымской столицы помыли тротуарную плитку. Рабочие трудились с вечера 15 марта и до полуночи!

Чистоту в основном наводили рядом со сквером «Республика», который находится поблизости с Госсоветом РК. Ведь именно там утром 16 марта начнутся основные праздничные мероприятия.

— Сначала рабочие полили плитку водой, — передает корреспондент «Комсомольской правды — Крым». — Затем прошлись по ней щеткой, а после начали полировать. Прохожие с удивлением наблюдали за происходящим.