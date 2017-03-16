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10:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоград сегодня наведаются дожди

Установившаяся в Волгограде 16 марта пасмурная погода предвещает выпадение небольших осадков, сообщает ВДТВ со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным синоптиков, уже сегодня в областном центре ожидаются осадки в виде дождя и местами дождя со снегом.

Между тем, температура воздуха в Волгограде сегодня и в предстоящие 6 дней в дневное время не опустится ниже +9°С. Ветер и вовсе стихнет. Уже завтра, 17 марта, скорость порывов ветра не превысит 1 м/с. При этом направление ветра будет южным либо юго-восточным.

После дождливых 16 и 17 марта на предстоящие субботу и воскресенье синоптики прогнозируют солнечную с переменной облачностью погоду. Задождит снова только во вторник, 21 марта.

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