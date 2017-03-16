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10:17 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске завершено строительство школы в жилом комплексе «Эволюция»

В Иркутске завершено строительство школы № 69 в Ново-Ленино.

Источник: Reuters

В Иркутске завершено строительство школы № 69 на 1275 мест в жилом комплексе «Эволюция» в мкр-не Ново-Ленино. Как сообщает 16 марта 2017 года пресс-служба городской администрации, учреждение откроется 1 сентября. Напомним, к строительству школы рабочие приступили в июне 2016 года.

Глава Иркутска Дмитрий Бердников проверил качество выполненных работ на новом социальном объекте. Мэр осмотрел кабинеты информатики, физики, химии, музыки, помещения для групп продленного дня, библиотеку и читальный зал, танцевальный класс, столовую на 450 мест, актовый зал на 500 мест, амфитеатр на 176 мест, бассейн длиной 25 м. В школе практически установлена необходимая мебель и оборудование. Идет подготовка к учебному процессу.

«Огромная работа проведена. Эта школа будет отвечать всем самым современным требованиям. Она также должна стать неким культурно-информационным, досуговым и спортивным центром, работающим как для учащихся, так и для жителей микрорайона», — отметил мэр города.

Напомним, проект школы № 69 вошёл в реестр типовых проектов строительства образовательных учреждений в России. Его реализация идёт на условиях софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов.

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