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10:18 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Второй фигурант дела о похищениях наркозависимых пойдет под суд в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 16 марта, РИА ФедералПресс. В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудника центра реабилитации наркозависимых «Твое право на жизнь» Евгения Караваева. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Напомним, что 29-летний Караваев был одним из сотрудников центра реабилитации и профилактики форм негативной зависимости «Твое право на жизнь», основанное Султаном Кенжаевым. Вместе с ним и еще одним подельником, который сейчас объявлен в розыск, он похищал людей, страдающих зависимостями от алкоголя и наркотиков, и насильно удерживал в домах поселка Молот Коченевского района.

С родственников они брали плату за содержание и не давали им видеться, чтобы те не мешали процессу реабилитации.

«Дома, в которых располагались реабилитационные центры, имели входы, оборудованные дверями с замками. Окна домов были оборудованы металлическими конструкциями, что исключало возможность свободно покинуть помещение. Система охраны обеспечивала надежную изоляцию лиц, проходящих курсы реабилитации», — добавили в ведомстве.

Караваева и Кенжаева обвинили в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение двух и более лиц свободы группой лиц по предварительному сговору). В январе Кенжаева, директора центра, признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде 6,1 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Теперь следствие собрало достаточно доказательств для передачи в суд дела второго фигуранта.

«Все участники до настоящего времени не установлены, потерпевшими по настоящему уголовному делу являются лица, страдающие различными видами зависимости (алкогольной, наркотической), проживающие в различных районах Новосибирской области и регионах Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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