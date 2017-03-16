Второй фигурант дела о похищениях наркозависимых пойдет под суд в Новосибирске

Напомним, что 29-летний Караваев был одним из сотрудников центра реабилитации и профилактики форм негативной зависимости «Твое право на жизнь», основанное Султаном Кенжаевым. Вместе с ним и еще одним подельником, который сейчас объявлен в розыск, он похищал людей, страдающих зависимостями от алкоголя и наркотиков, и насильно удерживал в домах поселка Молот Коченевского района.

С родственников они брали плату за содержание и не давали им видеться, чтобы те не мешали процессу реабилитации.

«Дома, в которых располагались реабилитационные центры, имели входы, оборудованные дверями с замками. Окна домов были оборудованы металлическими конструкциями, что исключало возможность свободно покинуть помещение. Система охраны обеспечивала надежную изоляцию лиц, проходящих курсы реабилитации», — добавили в ведомстве.

Караваева и Кенжаева обвинили в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение двух и более лиц свободы группой лиц по предварительному сговору). В январе Кенжаева, директора центра, признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде 6,1 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Теперь следствие собрало достаточно доказательств для передачи в суд дела второго фигуранта.