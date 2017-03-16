В РТ суд обязал врача выплатить 500 тыс. рублей женщине, которую парализовало после родов

Сообщается, что суд по гражданскому иску семьи Смирновых длится с лета прошлого года. Накануне в своем решении суд частично удовлетворил иск, обязав детскую городскую больницу с перинатальным центром выплатить 500 тысяч рублей.

К слову, изначально семья Смирновых требовала 8 млн рублей на возмещение морального вреда. Однако иск корректировали, а запрашиваемую сумму уменьшали.

— Такое решение суда семью Смирновых не удовлетворило. Они будут обжаловать решение в Верховном суде Татарстана, — сказал адвокат истца.