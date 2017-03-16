В РТ суд обязал врача выплатить 500 тыс. рублей женщине, которую парализовало после родов

Сообщается, что суд по гражданскому иску семьи Смирновых длится с лета прошлого года. Накануне в своем решении суд частично удовлетворил иск, обязав детскую городскую больницу с перинатальным центром выплатить 500 тысяч рублей.
К слову, изначально семья Смирновых требовала 8 млн рублей на возмещение морального вреда. Однако иск корректировали, а запрашиваемую сумму уменьшали.
— Такое решение суда семью Смирновых не удовлетворило. Они будут обжаловать решение в Верховном суде Татарстана, — сказал адвокат истца.
Напомним, 16 декабря 2008 года в роддом поступила 35-летняя пациентка, которая находилась на 33−34 неделе беременности. 17 декабря согласно медицинским показаниям ей было проведено кесарево сечение. При этом роженице при помощи катетера в спинной мозг был введен обезболивающий препарат. На следующее утро ее осмотрел заведующий анастезиолого-реанимационного отделения Мухамадьяров и назначил необходимый медицинский препарат, а спустя еще три часа, по решению обвиняемого в нарушение методики обезболивания у женщины был преждевременно удален катетер.