Константинов написал книгу о «Крымской весне» к трехлетию воссоединения с Россией

Об этом спикер крымского парламента рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Идея написания книги возникла давно, сразу после всех исторических событий. Было очень важно зафиксировать те эмоции и чувства, которые мы испытывали в тот период. Для меня было важным в первую очередь изложить свое видение тех событий и свою оценку ситуации как человека, который в тот период находился на верхней ступеньке власти», — сказал Константинов.

По словам главы Госсовета, на написание труда о «Крымской весне» у него ушел один год. Спикер заверил, что книга будет находиться в свободном доступе.