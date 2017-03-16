Константинов написал книгу о «Крымской весне» к трехлетию воссоединения с Россией

Об этом спикер крымского парламента рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Идея написания книги возникла давно, сразу после всех исторических событий. Было очень важно зафиксировать те эмоции и чувства, которые мы испытывали в тот период. Для меня было важным в первую очередь изложить свое видение тех событий и свою оценку ситуации как человека, который в тот период находился на верхней ступеньке власти», — сказал Константинов.
По словам главы Госсовета, на написание труда о «Крымской весне» у него ушел один год. Спикер заверил, что книга будет находиться в свободном доступе.
«Это моя сугубо личностная книга, без претензий на какой-то политический или исторический анализ. Это мое мнение, мое видение и самое главное — мои эмоции. Время идет, мы уже увлечены новыми задачами, новыми событиями, и все это стирается в памяти. Пока оно все не забылось, я написал эту книгу», — добавил Константинов.