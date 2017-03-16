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21:54 (мск), источник: Афиша Daily

В сети появился неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда

Журнал The New Yorker выложил ранее неизвестный сатирический рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «The I.O.U.», датированный 1920 годом.

Источник: AP 2017

«The I.O.U.» рассказывает историю недобросовестного книжного издателя, готового на все ради высоких продаж. «Я издатель. Я готов опубликовать любой сорт книги. Я ищу книгу, которую можно продать тиражом в 500 тысяч экземпляров. Настал сезон романов про паранормальные явления», — говорится в последнем абзаце рассказа.

В сентябре 2016 года издательство Simon & Schuster анонсировало выход сборника неопубликованных рассказов Фицджеральда «Я умру за тебя» («Iʼd Die for You»). Все произведения были написаны в середине и конце 1930-х годов и по разным причинам не были напечатаны.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд — американский писатель, один из важнейших представителей «потерянного поколения», автор романов «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна».

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