В сети появился неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
Журнал The New Yorker выложил ранее неизвестный сатирический рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «The I.O.U.», датированный 1920 годом.
Журнал The New Yorker выложил ранее неизвестный сатирический рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «The I.O.U.», датированный 1920 годом.
«The I.O.U.» рассказывает историю недобросовестного книжного издателя, готового на все ради высоких продаж. «Я издатель. Я готов опубликовать любой сорт книги. Я ищу книгу, которую можно продать тиражом в 500 тысяч экземпляров. Настал сезон романов про паранормальные явления», — говорится в последнем абзаце рассказа.
В сентябре 2016 года издательство Simon & Schuster анонсировало выход сборника неопубликованных рассказов Фицджеральда «Я умру за тебя» («Iʼd Die for You»). Все произведения были написаны в середине и конце 1930-х годов и по разным причинам не были напечатаны.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд — американский писатель, один из важнейших представителей «потерянного поколения», автор романов «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна».