В сети появился неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда

«The I.O.U.» рассказывает историю недобросовестного книжного издателя, готового на все ради высоких продаж. «Я издатель. Я готов опубликовать любой сорт книги. Я ищу книгу, которую можно продать тиражом в 500 тысяч экземпляров. Настал сезон романов про паранормальные явления», — говорится в последнем абзаце рассказа.

В сентябре 2016 года издательство Simon & Schuster анонсировало выход сборника неопубликованных рассказов Фицджеральда «Я умру за тебя» («Iʼd Die for You»). Все произведения были написаны в середине и конце 1930-х годов и по разным причинам не были напечатаны.