Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Пожилые люди оказались любителями рисковать
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
11:16 (мск), источник: НИА Самара

Самарский академический театр оперы и балета проведет флешмоб в ТЦ АМБАР

В холле прозвучат фрагменты из оперетт.

Массовая акция будет приурочена к Международному дню театра и началу весны. В холле торгового центра 18 марта в 12:00, прозвучат фрагменты из блистательных оперетт — тост князя Орловского из оперетты И. Штрауса «Летучая мышь», ария Мистера Икс из оперетты И. Кальмана «Принцесса цирка», «Весна идет» (из кинофильма «Весна» И. Дунаевского).

Театр постоянно проводит такие акции. Самыми запоминающимися стали акции в столице: исполнение фрагментов из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова на Павелецком вокзале в феврале прошлого гожа и, недавний флешмоб на Ленинградском вокзале в рамках 23-го фестиваля «Золотая Маска».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В центре Самары 18 марта ограничат движение
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о «крымской амнистии»
Более 150 российских саперов отправились разминировать Пальмиру
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
Мобильный интернет в России перестанет быть анонимным
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь