Самарский академический театр оперы и балета проведет флешмоб в ТЦ АМБАР

Массовая акция будет приурочена к Международному дню театра и началу весны. В холле торгового центра 18 марта в 12:00, прозвучат фрагменты из блистательных оперетт — тост князя Орловского из оперетты И. Штрауса «Летучая мышь», ария Мистера Икс из оперетты И. Кальмана «Принцесса цирка», «Весна идет» (из кинофильма «Весна» И. Дунаевского).

Театр постоянно проводит такие акции. Самыми запоминающимися стали акции в столице: исполнение фрагментов из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова на Павелецком вокзале в феврале прошлого гожа и, недавний флешмоб на Ленинградском вокзале в рамках 23-го фестиваля «Золотая Маска».