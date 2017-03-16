Бесплатных вакцин от клещевого энцефалита не хватает в Ангарске

Так как иммунизация проводится в два этапа, то этого количества хватит только тем, кому уже нужно ставить вторую прививку. Остальным ангарчанам, желающим обезопасить себя, придётся платить или ждать. Или рисковать. Кстати, по статистике, первых укушенных клещами медики ожидают уже в конце марта.

— Ждём ещё вакцину. Существует две схемы иммунизации: как я уже сказала, первая — интервал 5−7 месяцев, и вторая — ускоренная или экстренная. Проводится перед выходом в очаг с интервалом в две недели, — говорит врач-эпидемиолог Ангарской городской больницы № 1 Ольга Иванова.