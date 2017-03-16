Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Спустя годы открывается правда о браке Даля и Нины Дорошиной
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Пожилые люди оказались любителями рисковать
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
11:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровские водители: Асфальт, как и всегда весной, растаял первым, и дороги пошли волной

Неприятные неожиданности подстерегают автомобилистов повсеместно даже на новых, недавно отремонтированных и находящихся на гарантии дорогах.

Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.

Перекресток улиц Волочаевской и Муравьева-Амурского, находящийся в самом центре краевой столицы, прогнулся. Солидную волну приходится преодолевать автомобилистам при повороте налево в сторону Амура. Подобные неприятности ожидают водителей на всех магистралях города, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Решив сфотографировать место «заволновавшейся» дороги на красной линии Хабаровска, корр. информагентства невольно привлек внимание к процессу и собрал вокруг себя толпу возмущенных водителей. Автолюбители наперебой делились неприятными впечатлениями от бездорожья практически на всех хабаровских трассах.

— Давайте я вас проведу, все покажу, здесь недалеко. Вон на Дзержинского кошмар! Смотрите, машины так и подкидывает, «хана» подвеске. А на Краснореченской-Волочаевской были, между развязкой в 1-ый микрорайон и улицей Гамарника? Там вообще часть дороги новая! И что? Это не городская магистраль, это веселые горки какие-то, — делятся испытанным на себе водители.

Действительно, участок улицы Краснореченской-Волочаевской сдан в эксплуатацию недавно и еще находится на гарантийном обслуживании производившей работы организации. По словам начальника производственного отдела МУП города Хабаровска «Дорремстрой» Алексея Белоносова волны на дорогах, как правило, возникают из-за проходящих под ними коммуникаций — тепловых, водопроводных или канализационных. Но скоро все вернется на круги своя.

— Чаще всего с приходом лета все устаканивается. Асфальт обратно встанет на место и такое зачастую бывает. Если самовосстановление не произойдет, тогда мы будем производить обследование. Но оценить ситуацию сможем только после полной отттайки грунта. Пока нет никакого смысла производить работы и искать виновных. Это будет к середине мая. Обследуем, выясним, — убеждает Алексей Белоносов.

По словам заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска Олега Грабкова виновниками подобных провалов часто бывают и большегрузые фуры, на которые не рассчитаны современные нормативы строительства дорог.

— Причин может быть много. Наша вина тут вряд ли присутствует. Все делается по технологии, как полагается. Все из-за грузовых автомобилей — допускается, например, нагрузка до 38 тонн, а сейчас фуры и по 60 тонн ездят. Для этого и ограничивают их проезд по городским дорогам в весенний период. Но, чтобы четко сказать из-за чего провалы, надо каждую ямку персонально обследовать и смотреть. Не исключено, что это ошибка подрядной организации. Бывает, слабое уплотнение, все бывает, — заключил Олег Грабков.

Тем временем, как заявляют водители, весеннее обострение на дорогах идет полным ходом. Безусловно, оно неблагоприятно отражается и на техническом состоянии автомобиля, изрядно выматывает нервную систему и бьет по карману его владельцу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Блинами, ярмаркой и огненным дивом встретят в Хабаровске день весеннего равноденствия
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о «крымской амнистии»
Более 150 российских саперов отправились разминировать Пальмиру
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
Мобильный интернет в России перестанет быть анонимным
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь