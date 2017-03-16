Хабаровские водители: Асфальт, как и всегда весной, растаял первым, и дороги пошли волной
Неприятные неожиданности подстерегают автомобилистов повсеместно даже на новых, недавно отремонтированных и находящихся на гарантии дорогах.
Неприятные неожиданности подстерегают автомобилистов повсеместно даже на новых, недавно отремонтированных и находящихся на гарантии дорогах.
Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.
Перекресток улиц Волочаевской и
Решив сфотографировать место «заволновавшейся» дороги на красной линии Хабаровска, корр. информагентства невольно привлек внимание к процессу и собрал вокруг себя толпу возмущенных водителей. Автолюбители наперебой делились неприятными впечатлениями от бездорожья практически на всех хабаровских трассах.
— Давайте я вас проведу, все покажу, здесь недалеко. Вон на Дзержинского кошмар! Смотрите, машины так и подкидывает, «хана» подвеске. А на
Действительно, участок улицы
— Чаще всего с приходом лета все устаканивается. Асфальт обратно встанет на место и такое зачастую бывает. Если самовосстановление не произойдет, тогда мы будем производить обследование. Но оценить ситуацию сможем только после полной отттайки грунта. Пока нет никакого смысла производить работы и искать виновных. Это будет к середине мая. Обследуем, выясним, — убеждает Алексей Белоносов.
По словам заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска Олега Грабкова виновниками подобных провалов часто бывают и большегрузые фуры, на которые не рассчитаны современные нормативы строительства дорог.
— Причин может быть много. Наша вина тут вряд ли присутствует. Все делается по технологии, как полагается. Все
Тем временем, как заявляют водители, весеннее обострение на дорогах идет полным ходом. Безусловно, оно неблагоприятно отражается и на техническом состоянии автомобиля, изрядно выматывает нервную систему и бьет по карману его владельцу.