Хабаровские водители: Асфальт, как и всегда весной, растаял первым, и дороги пошли волной

Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.

Перекресток улиц Волочаевской и Муравьева-Амурского, находящийся в самом центре краевой столицы, прогнулся. Солидную волну приходится преодолевать автомобилистам при повороте налево в сторону Амура. Подобные неприятности ожидают водителей на всех магистралях города, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Решив сфотографировать место «заволновавшейся» дороги на красной линии Хабаровска, корр. информагентства невольно привлек внимание к процессу и собрал вокруг себя толпу возмущенных водителей. Автолюбители наперебой делились неприятными впечатлениями от бездорожья практически на всех хабаровских трассах.

— Давайте я вас проведу, все покажу, здесь недалеко. Вон на Дзержинского кошмар! Смотрите, машины так и подкидывает, «хана» подвеске. А на Краснореченской-Волочаевской были, между развязкой в 1-ый микрорайон и улицей Гамарника? Там вообще часть дороги новая! И что? Это не городская магистраль, это веселые горки какие-то, — делятся испытанным на себе водители.

Действительно, участок улицы Краснореченской-Волочаевской сдан в эксплуатацию недавно и еще находится на гарантийном обслуживании производившей работы организации. По словам начальника производственного отдела МУП города Хабаровска «Дорремстрой» Алексея Белоносова волны на дорогах, как правило, возникают из-за проходящих под ними коммуникаций — тепловых, водопроводных или канализационных. Но скоро все вернется на круги своя.

— Чаще всего с приходом лета все устаканивается. Асфальт обратно встанет на место и такое зачастую бывает. Если самовосстановление не произойдет, тогда мы будем производить обследование. Но оценить ситуацию сможем только после полной отттайки грунта. Пока нет никакого смысла производить работы и искать виновных. Это будет к середине мая. Обследуем, выясним, — убеждает Алексей Белоносов.

По словам заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска Олега Грабкова виновниками подобных провалов часто бывают и большегрузые фуры, на которые не рассчитаны современные нормативы строительства дорог.

— Причин может быть много. Наша вина тут вряд ли присутствует. Все делается по технологии, как полагается. Все из-за грузовых автомобилей — допускается, например, нагрузка до 38 тонн, а сейчас фуры и по 60 тонн ездят. Для этого и ограничивают их проезд по городским дорогам в весенний период. Но, чтобы четко сказать из-за чего провалы, надо каждую ямку персонально обследовать и смотреть. Не исключено, что это ошибка подрядной организации. Бывает, слабое уплотнение, все бывает, — заключил Олег Грабков.

Тем временем, как заявляют водители, весеннее обострение на дорогах идет полным ходом. Безусловно, оно неблагоприятно отражается и на техническом состоянии автомобиля, изрядно выматывает нервную систему и бьет по карману его владельцу.