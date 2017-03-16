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11:00 (мск), источник: ИА Башинформ

Инвалид из Башкирии планирует добраться до Астаны на велоколяске

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Инвалид из Башкирии Ильдар Галиакбаров планирует добраться за месяц до столицы Казахстана на велоколяске. Свое одиночное путешествие житель Иглинского района намерен посвятить 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Ильдару Галиакбарову 39 лет, он инвалид с 2008 года, у него ампутированы обе ноги и пальцы на руках. После случившегося он нашел в себе силы жить, ведет активный и насыщенный образ жизни. Является членом Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, победителем конкурса по автомобильному многоборью «Зимние забавы» среди водителей с ручным управлением. Сейчас он работает разносчиком в редакции местной газеты «Сельская империя».

Это уже не первое путешествие колясочника. Два года назад он соорудил так называемый хендбайк — гибрид велосипеда и инвалидной коляски, доехал на нем до Севастополя, преодолев расстояние в 2,5 тысячи километров. Велопробег он совершил в честь 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Севастопольцы были настолько впечатлены героическим поступком жителя Башкирии, что подарили ему новую коляску-трайк с электроприводом.

В Астану Ильдар Галиакбаров планирует выехать 17 апреля. Целый месяц он проведет в дороге, в конечном пункте намерен передать ветеранам Казахстана послания от ветеранов республики. Путешественник просит помощи земляков, для поездки ему необходимо 50 тысяч рублей.

Контакты: телефон 8−960−397−17−04 и аккаунт «ВКонтакте».

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