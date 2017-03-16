Детский хоккейный турнир «Кубок Победы» пройдет в мае в Симферополе

Об этом сообщил региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Республике Крым и Севастополе Дмитрий Горячев. По его словам, в соревновании могут выступить коллективы из Москвы, Крыма, ЮФО, Казахстана, Беларуси и, возможно, Китая.

Турнир откроется гала-матчем, в котором организаторы рассчитывают увидеть звёзд советского хоккея — ветеранов клуба «Динамо» (Москва). Финал будет проведён в День Победы — 9 мая. Хочется верить, что в нём сыграет и крымский коллектив. У нас есть юные хоккеисты хорошего уровня, — отметил Д. Горячев.