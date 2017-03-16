Детский хоккейный турнир «Кубок Победы» пройдет в мае в Симферополе
Международный детский хоккейный турнир «Кубок Победы» пройдет в мае в Симферополе. В нем примут участие юные спортсмены 2002 года рождения.
Международный детский хоккейный турнир «Кубок Победы» пройдет в мае в Симферополе. В нем примут участие юные спортсмены 2002 года рождения.
Об этом сообщил региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Республике Крым и Севастополе Дмитрий Горячев. По его словам, в соревновании могут выступить коллективы из Москвы, Крыма, ЮФО, Казахстана, Беларуси и, возможно, Китая.
Турнир откроется