Улицы Владивостока заполонила свежая клубника из Китая

Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.

Продавцы клубники обосновали свои торговые точки прямо на улицах Владивостока. Как сообщил корр. ИА PrimaMedia, ягоду реализуют на рынках, остановках и других местах на открытом воздухе. Цена за 1 кг продукции варьируется от 180 до 300 рублей.

С наступлением плюсовых температур в столице Приморья повсеместно образовались торговые точки, где можно купить клубнику. Плод в основном реализуют продавцы из ближнего зарубежья. По их словам, ягода у них вкусная, спелая. Как можно увидеть она отличается ярким красным оттенком и большим размером.