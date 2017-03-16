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11:21 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Улицы Владивостока заполонила свежая клубника из Китая

Продавцы реализуют ягоду по 300 рублей за 1 кг.

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7
фотографий
7
фотографий

Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.

Продавцы клубники обосновали свои торговые точки прямо на улицах Владивостока. Как сообщил корр. ИА PrimaMedia, ягоду реализуют на рынках, остановках и других местах на открытом воздухе. Цена за 1 кг продукции варьируется от 180 до 300 рублей.

С наступлением плюсовых температур в столице Приморья повсеместно образовались торговые точки, где можно купить клубнику. Плод в основном реализуют продавцы из ближнего зарубежья. По их словам, ягода у них вкусная, спелая. Как можно увидеть она отличается ярким красным оттенком и большим размером.

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