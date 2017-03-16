Стало известно, на что тратят заработанное приморцы
Приморские статистики рассказали, на что тратили деньги жители края в наступившем году, сообщает ИА «Дейта».
Приморские статистики рассказали, на что тратили деньги жители края в наступившем году, сообщает ИА «Дейта».
Оборот розничной торговли в
По информации Приморскстата, магазинами и индивидуальными предпринимателями стационарной торговой сети было сформировано 93 процента оборота розничной торговли, доля рынков и ярмарок составила семь процентов.
«Доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно составляет более половины — 57,1 процента. За
Оборот предприятий общепита в Приморье составил 2,6 миллиарда рублей (отношение к