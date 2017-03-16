Стало известно, на что тратят заработанное приморцы

Оборот розничной торговли в январе-феврале этого года в Приморье составил 54,9 миллиарда рублей. Приморцы израсходовали на приобретение товаров на 1,9 миллиарда рублей больше, чем за соответствующий период прошлого года. При этом оборот розничной торговли уменьшился на 0,9 процента, сообщает ИА «Дейта».

По информации Приморскстата, магазинами и индивидуальными предпринимателями стационарной торговой сети было сформировано 93 процента оборота розничной торговли, доля рынков и ярмарок составила семь процентов.

«Доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно составляет более половины — 57,1 процента. За январь-февраль в Приморье продано непродовольственных товаров на 31,4 миллиарда рублей (103,9 процента по отношению к январю-февралю прошлого года), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — на 23,6 миллиарда рублей, или 93,5 процента от показателей прошлого года», — говорится в сообщении Приморскстата.