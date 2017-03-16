Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией

Три года назад, 16 марта 2014 года, Крым официально вошел в состав Российской Федерации. До этого Черноморский флот (ЧФ) базировался на полуострове по украинско-российским договорам и с 1997 года был усилен всего лишь одним ракетным кораблем на воздушной подушке «Самум» и фронтовыми бомбардировщиками Су-24.

По итогам 2015 года ЧФ получил более 200 единиц новых образцов вооружения и военной техники, около 40 различных кораблей и судов, более 30 летательных аппаратов (в том числе истребители Су-30СМ).

Части береговых войск пополнились 140 единицами новейшей автобронетанковой техники. На дежурство в Крыму заступили современные береговые ракетные комплексы «Бастион».

По итогам 2016 года ЧФ получил больше всего новых кораблей и подлодок по сравнению с другими флотами России. А его корабли продолжили нести постоянное боевое дежурство в составе Средиземноморской эскадры, заново сформированной в 2013 году.

Крым также был усилен зенитной ракетной системой С-400 «Триумф», были передислоцированы комплексы «Панцирь-С», истребители Су-30СМ и береговые ракетные комплексы «Бастион».

По планам до 2020 года на флот должны поступить порядка 50 новых кораблей и судов обеспечения.

ПОДЛОДКИ

Полностью укомплектована подводная составляющая ЧФ. Дизель-электрические подлодки проекта 636.3 (шифр «Варшавянка») стали одними из первых современных кораблей, построенных в новейшей истории России. Шесть подлодок усовершенствованного проекта базируются в Новороссийске и Севастополе.

В октябре 2016-го в боевой состав флота вошла подлодка «Великий Новгород» проекта 636.3. Шестая, заключительная в этой серии, дизель-электрическая субмарина «Колпино» была передана флоту 24 ноября.

Первые две — «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону» — были получены военными в 2014 году, еще две — «Старый Оскол» и «Краснодар» — в 2015-м.

Таким образом, строительство первой серии этих субмарин для ВМФ полностью завершено. Строительство шести «Варшавянок» для ЧФ началось в 2010 году. Создание второй подобной серии, предназначенной для Тихоокеанского флота, планируется начать в 2017 году и завершить в 2021 году.

Свои возможности 636-е продемонстрировали в конце 2015 года, когда вторая в «черноморской» серии подлодка «Ростов-на-Дону», находясь в Средиземном море, использовала крылатые ракеты «Калибр» для уничтожения объектов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

СТОРОЖЕВИКИ И «БУЯНЫ»

В 2016 году флот стал пополняться сторожевиками «адмиральской» серии, оснащенными ударными ракетными комплексами «Калибр-НК».

Головной корабль серии 11356 «Адмирал Григорович» был принят в боевой состав флота 11 марта 2016 года. В мае он прибыл в Севастополь, а в ноябре уже выполнял задачи в составе корабельной группировки ВМФ РФ в восточной акватории Средиземного моря. 15 ноября Минобороны России опубликовало видео пусков крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии.

Второй фрегат этой серии «Адмирал Эссен» вошел в боевой состав флота 7 июня. Третий корабль этой серии «Адмирал Макаров», который сейчас проходит госиспытания на Балтийском море, планируется передать флоту в ближайшее время. По словам разработчиков, эти корабли станут надежными рабочими лошадками флота на ближайшие годы.

В 2015 году ЧФ пополнился двумя малыми ракетными кораблями (МРК) «Серпухов» и «Зеленый Дол» проекта 21631 «Буян-М», оснащенными ракетами «Калибр». Сейчас на Зеленодольском заводе в Татарстане для ЧФ строятся еще четыре корабля этого проекта.

Корпусы кораблей этого проекта изготовлены по «стелс"-технологии, на экране радара их трудно отличить от рыболовецкой яхты. Вероятность обнаружения их в море уменьшается благодаря наклонной конструкции плоскостей силуэта и поглощающему покрытию.

Корабли проекта «Буян-М» при своих скромных габаритах способны стать весьма опасным противником. Их ракеты могут достигать целей в Персидском заливе, Суэцком канале, Красном и Средиземном морях в радиусе 2500 км.

Их боевые качества также были проверены Сирией: три МРК из состава Каспийской флотилии в октябре 2015 года успешно применили свой главный калибр против группировки ИГ.

Черноморский должен стать одним из первых флотов, который получит многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли ближней морской зоны проекта 22800 «Каракурт». Предполагается, что они будут дополнять «буяны» в действиях на мелководных и прибрежных участках Черного и Средиземного морей.

«Каракурты» чуть меньше по водоизмещению, чем «буяны» (всего 800 тонн), но также будут оснащены «Калибром». Первые два корабля строятся на заводе «Пелла» в Ленинградской области, третий заложен на феодосийском заводе «Море».

На Зеленодольском заводе строится и четверка новейших модульных патрульных кораблей проекта 22160. Ожидается, что суда будут включены в каждый из четырех флотов России.

В перспективе ЧФ еще получит и судно-спасатель, однотипное с «Игорем Белоусовым», а также новое судно тылового обеспечения (морской буксир) проекта 23120.

Ожидается, что на ремонт и модернизацию в 2018 году может отправиться один из самых воюющих кораблей российского Военно-морского флота — флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва».

АВИАЦИЯ

Весной 2016 года в Крыму была сформирована эскадрилья из восьми самолетов Су-30СМ. Осенью состав Морской авиации ЧФ пополнился еще четырьмя истребителями.

Самолеты были построены на Иркутском авиационном предприятии и переданы флоту в рамках программы по обновлению авиапарка. Они вошли в состав отдельного морского штурмового авиационного полка ЧФ, базирующегося на крымском аэродроме Саки.

Летчики Морской авиации ЧФ приступили к эксплуатации Су-30СМ в Крыму в январе 2015 года. Эти сверхзвуковые истребители заменят фронтовые бомбардировщики Су-24, которые составляли основу авиапарка Морской авиации ЧФ и поэтапно снимаются с вооружения.

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ И БЕРЕГОВАЯ ОБОРОНА

В январе 2017 года на боевое дежурство заступил комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф». По словам командующего 4-й армией ВВС и ПВО Виктора Севастьянова, его возможности позволяют не только защитить Крымский полуостров, но и часть Краснодарского края.

Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено системой еще в 2016 году. Личный состав полка успешно прошел переобучение, и в сентябре прошлого года в рамках масштабных учений «Кавказ-2016» состоялись тренировочные пуски ракет.

Кроме С-400 на полуострове будут размещены и другие средства ПВО, которые бы позволили противостоять противорадиолокационным ракетам потенциального противника.

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, присутствие в Крыму «Триумфа» вместе с другими ракетными системами, такими как С-300, «Бук-М2», «Тор-М2», «Панцирь-С1» с системами ПВО надводных кораблей, имеют задачу защитить крымское небо и прилегающие к полуострову акватории Черного моря (территориальные воды и экономическую зону России) от непрошеных «гостей».

В 2014 году на побережье Крыма были развернуты батареи берегового ракетного комплекса «Бастион». В сентябре того же года в ходе учений ракетой комплекса была уничтожена учебная цель в центральной части Черного моря на расстоянии 90 км. Также на боевое дежурство заступил комплекс «Бал».

Береговой ракетный комплекс «Бастион» оснащается сверхзвуковыми ракетами П-800 «Оникс» («Яхонт» — экспортный вариант. — Прим. ТАСС). Он способен уничтожать надводные корабли различных классов и типов. Один комплекс, боекомплект которого может включать до 36 ракет, способен защищать более 600 км побережья.

Вооруженный дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35 комплекс «Бал» способен ликвидировать наземные и надводные цели врага на расстоянии около 130 км. Х-35 способна уничтожать корабли водоизмещением до 5000 тонн. Ракета может применяться в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

Роман Азанов.