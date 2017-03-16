Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
ТАСС рассказывает о том, какая техника поступила на полуостров за три года.
ТАСС рассказывает о том, какая техника поступила на полуостров за три года.
Три года назад, 16 марта 2014 года, Крым официально вошел в состав Российской Федерации. До этого Черноморский флот (ЧФ) базировался на полуострове по
По итогам 2015 года ЧФ получил более 200 единиц новых образцов вооружения и военной техники, около 40 различных кораблей и судов, более 30 летательных аппаратов (в том числе истребители Су-30СМ).
Части береговых войск пополнились 140 единицами новейшей автобронетанковой техники. На дежурство в Крыму заступили современные береговые ракетные комплексы «Бастион».
По итогам 2016 года ЧФ получил больше всего новых кораблей и подлодок по сравнению с другими флотами России. А его корабли продолжили нести постоянное боевое дежурство в составе Средиземноморской эскадры, заново сформированной в 2013 году.
Крым также был усилен зенитной ракетной системой С-400 «Триумф», были передислоцированы комплексы «Панцирь-С», истребители Су-30СМ и береговые ракетные комплексы «Бастион».
По планам до 2020 года на флот должны поступить порядка 50 новых кораблей и судов обеспечения.
ПОДЛОДКИ
Полностью укомплектована подводная составляющая ЧФ.
В октябре 2016-го в боевой состав флота вошла подлодка «Великий Новгород» проекта 636.3. Шестая, заключительная в этой серии,
Первые две — «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону» — были получены военными в 2014 году, еще две — «Старый Оскол» и «Краснодар» — в 2015-м.
Таким образом, строительство первой серии этих субмарин для ВМФ полностью завершено. Строительство шести «Варшавянок» для ЧФ началось в 2010 году. Создание второй подобной серии, предназначенной для Тихоокеанского флота, планируется начать в 2017 году и завершить в 2021 году.
Свои возможности 636-е продемонстрировали в конце 2015 года, когда вторая в «черноморской» серии подлодка «Ростов-на-Дону», находясь в Средиземном море, использовала крылатые ракеты «Калибр» для уничтожения объектов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.
СТОРОЖЕВИКИ И «БУЯНЫ»
В 2016 году флот стал пополняться сторожевиками «адмиральской» серии, оснащенными ударными ракетными комплексами «Калибр-НК».
Головной корабль серии 11356 «Адмирал Григорович» был принят в боевой состав флота 11 марта 2016 года. В мае он прибыл в Севастополь, а в ноябре уже выполнял задачи в составе корабельной группировки ВМФ РФ в восточной акватории Средиземного моря. 15 ноября Минобороны России опубликовало видео пусков крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии.
Второй фрегат этой серии «Адмирал Эссен» вошел в боевой состав флота 7 июня. Третий корабль этой серии «Адмирал Макаров», который сейчас проходит госиспытания на Балтийском море, планируется передать флоту в ближайшее время. По словам разработчиков, эти корабли станут надежными рабочими лошадками флота на ближайшие годы.
В 2015 году ЧФ пополнился двумя малыми ракетными кораблями (МРК) «Серпухов» и «Зеленый Дол» проекта 21631 «Буян-М», оснащенными ракетами «Калибр». Сейчас на Зеленодольском заводе в Татарстане для ЧФ строятся еще четыре корабля этого проекта.
Корпусы кораблей этого проекта изготовлены по «стелс"-технологии, на экране радара их трудно отличить от рыболовецкой яхты. Вероятность обнаружения их в море уменьшается благодаря наклонной конструкции плоскостей силуэта и поглощающему покрытию.
Корабли проекта «Буян-М» при своих скромных габаритах способны стать весьма опасным противником. Их ракеты могут достигать целей в Персидском заливе, Суэцком канале, Красном и Средиземном морях в радиусе 2500 км.
Их боевые качества также были проверены Сирией: три МРК из состава Каспийской флотилии в октябре 2015 года успешно применили свой главный калибр против группировки ИГ.
Черноморский должен стать одним из первых флотов, который получит многоцелевые
«Каракурты» чуть меньше по водоизмещению, чем «буяны» (всего 800 тонн), но также будут оснащены «Калибром». Первые два корабля строятся на заводе «Пелла» в Ленинградской области, третий заложен на феодосийском заводе «Море».
На Зеленодольском заводе строится и четверка новейших модульных патрульных кораблей проекта 22160. Ожидается, что суда будут включены в каждый из четырех флотов России.
В перспективе ЧФ еще получит и
Ожидается, что на ремонт и модернизацию в 2018 году может отправиться один из самых воюющих кораблей российского
АВИАЦИЯ
Весной 2016 года в Крыму была сформирована эскадрилья из восьми самолетов Су-30СМ. Осенью состав Морской авиации ЧФ пополнился еще четырьмя истребителями.
Самолеты были построены на Иркутском авиационном предприятии и переданы флоту в рамках программы по обновлению авиапарка. Они вошли в состав отдельного морского штурмового авиационного полка ЧФ, базирующегося на крымском аэродроме Саки.
Летчики Морской авиации ЧФ приступили к эксплуатации Су-30СМ в Крыму в январе 2015 года. Эти сверхзвуковые истребители заменят фронтовые бомбардировщики Су-24, которые составляли основу авиапарка Морской авиации ЧФ и поэтапно снимаются с вооружения.
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ И БЕРЕГОВАЯ ОБОРОНА
В январе 2017 года на боевое дежурство заступил комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф». По словам командующего 4-й армией ВВС и ПВО Виктора Севастьянова, его возможности позволяют не только защитить Крымский полуостров, но и часть Краснодарского края.
Вооружение гвардейского зенитного ракетного
Кроме С-400 на полуострове будут размещены и другие средства ПВО, которые бы позволили противостоять противорадиолокационным ракетам потенциального противника.
По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, присутствие в Крыму «Триумфа» вместе с другими ракетными системами, такими как С-300, «Бук-М2», «Тор-М2», «Панцирь-С1» с системами ПВО надводных кораблей, имеют задачу защитить крымское небо и прилегающие к полуострову акватории Черного моря (территориальные воды и экономическую зону России) от непрошеных «гостей».
В 2014 году на побережье Крыма были развернуты батареи берегового ракетного комплекса «Бастион». В сентябре того же года в ходе учений ракетой комплекса была уничтожена учебная цель в центральной части Черного моря на расстоянии 90 км. Также на боевое дежурство заступил комплекс «Бал».
Береговой ракетный комплекс «Бастион» оснащается сверхзвуковыми ракетами П-800 «Оникс» («Яхонт» — экспортный вариант. — Прим. ТАСС). Он способен уничтожать надводные корабли различных классов и типов. Один комплекс, боекомплект которого может включать до 36 ракет, способен защищать более 600 км побережья.
Вооруженный дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35 комплекс «Бал» способен ликвидировать наземные и надводные цели врага на расстоянии около 130 км. Х-35 способна уничтожать корабли водоизмещением до 5000 тонн. Ракета может применяться в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.
Роман Азанов.