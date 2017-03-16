В Волжском ушли на карантин несколько классов

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городе Волжском, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском и Быковском районах, за десятую неделю 2017 года превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и острыми вирусными инфекциями (ОРВИ) не зафиксировал. Такая картина наблюдается как в целом по совокупному населению, так и по отдельным возрастным группам. Однако в двух образовательных учреждениях со вчерашнего дня не учатся два класса: по одному в каждой школе, сегодня на вынужденные каникулы ушли учащиеся еще одного класса уже третьей школы.

Карантинные меры коснулись 2-го класса школы № 19, 8-го класса школы № 32 и 2-го класса школы № 13. Согласно санитарным правилам по профилактике гриппа, руководители образовательных учреждений обязаны объявить карантин в тех классах, в которых численность заболевших детей превышает 20% от общего числа учеников данного класса. Такая ситуация и сложилась в указанных классах общеобразовательных учреждений Волжского.

В целом же по сравнению с предыдущей неделей темп прироста заболеваемости снизился на 10%.

Специалисты регионального Роспотребнадзора и врачи настоятельно рекомендуют гражданам заниматься профилактикой заболеваний: по назначению употреблять витамины и препараты, укрепляющие иммунитет, использовать маски в местах возможного заражения и регулярно проветривать помещения.