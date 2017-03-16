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11:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Всероссийский студенческий форум Breakpoint начнется в Воронеже 25 марта

Эксперты расскажут о воплощении инновационных проектов.

Всероссийский студенческий форум Breakpoint стартует в бизнес-инкубаторе ВГАСУ в субботу, 25 марта. Эксперты расскажут о технических новинках, бизнес-проектах, стажировках в крупных компаниях. Участие в форуме бесплатное, но требуется регистрация.

Программа форума состоит из трех тематических блоков. Первый блок, «Вдохновение» поможет участникам повысить уверенность в своих силах и способностях. В этой части студенты познакомятся с технологическими лидерами, сыгравшими роль в развитии России.

Второй блок, «Действие» — это платформа для создания решений и продуктов. Третий блок, «Коллаборация» научит взаимодействию и поможет найти единомышленников для воплощения идей.

Один из спикеров форума — Владимир Макеев, основатель студии по разработке мобильных приложений Surf, одного из 24 агентств в мире, сертифицированных Google. Компания работала с «Яндекс», «ЛитРес», сервисом «Спрашивай.ру».

Полная программа Breakpoint доступна в группе форума «ВКонтакте». Записаться на Breakpoint можно через онлайн-форму. Предварительный список участников, прошедших отбор доступен публикуют в обсуждениях группы форума.

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