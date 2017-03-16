Всероссийский студенческий форум Breakpoint начнется в Воронеже 25 марта
Эксперты расскажут о воплощении инновационных проектов.
Эксперты расскажут о воплощении инновационных проектов.
Всероссийский студенческий форум Breakpoint стартует в
Программа форума состоит из трех тематических блоков. Первый блок, «Вдохновение» поможет участникам повысить уверенность в своих силах и способностях. В этой части студенты познакомятся с технологическими лидерами, сыгравшими роль в развитии России.
Второй блок, «Действие» — это платформа для создания решений и продуктов. Третий блок, «Коллаборация» научит взаимодействию и поможет найти единомышленников для воплощения идей.
Один из спикеров форума — Владимир Макеев, основатель студии по разработке мобильных приложений Surf, одного из 24 агентств в мире, сертифицированных Google. Компания работала с «Яндекс», «ЛитРес», сервисом «Спрашивай.ру».
Полная программа Breakpoint доступна в группе форума «ВКонтакте». Записаться на Breakpoint можно через