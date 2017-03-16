В центре Самары 18 марта ограничат движение

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением торжественного мероприятия — трехлетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — в Самаре будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на ряде участков:

— с 00:00 до 15:00 18 марта 2017 года — на площади им. В. В. Куйбышева;.

— с 6:00 до 15:00 18 марта 2017 года — по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

В это время автобусные маршруты № 24 и № 92 будут следовать в объезд по ул. Галактионовская, а маршрут № 297 — по ул. Самарская.

Кроме того, с 00:00 до 15:00 18 марта 2017 года будет запрещена парковка транспортных средств на площади Куйбышева со стороны ул. Вилоновская и ул. Красноармейская.