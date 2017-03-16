Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
"Вместо одного документа требуют три": история о бизнесе в Крыму
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Пожилые люди оказались любителями рисковать
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
11:36 (мск), источник: НИА Самара

В центре Самары 18 марта ограничат движение

Это связано с проведением праздничных мероприятий.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением торжественного мероприятия — трехлетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — в Самаре будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на ряде участков:

— с 00:00 до 15:00 18 марта 2017 года — на площади им. В. В. Куйбышева;.

— с 6:00 до 15:00 18 марта 2017 года — по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

В это время автобусные маршруты № 24 и № 92 будут следовать в объезд по ул. Галактионовская, а маршрут № 297 — по ул. Самарская.

Кроме того, с 00:00 до 15:00 18 марта 2017 года будет запрещена парковка транспортных средств на площади Куйбышева со стороны ул. Вилоновская и ул. Красноармейская.

Жителей и гостей города просят заранее выбирать маршруты следования, сообщает пресс-служба облправительства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В центре Самары 18 марта ограничат движение
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о «крымской амнистии»
Более 150 российских саперов отправились разминировать Пальмиру
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
Мобильный интернет в России перестанет быть анонимным
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь