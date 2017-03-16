Осложнение паводковой ситуации прогнозируется в 34 населенных пунктах Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Осложнение паводковой ситуации возможно в 34 населенных пунктах Челябинской области, где проживает более 2 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по региону по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Алексей Захаров.

«Весеннее половодье 2017 года в Челябинской области обещает быть непростым. Осложнение паводка возможно в 34 населенных пунктах 20 муниципальных районов. На этих территориях проживает около 2 136 человек», — сказал он.

Управление МЧС заранее выставляет группировку сил и средств в те населенные пункты, которые, согласно прогнозам, будут охвачены паводком. «В каждый — по 10−15 человек, оснащенных техникой и беспилотным летательным аппаратом, который будет проводить мониторинг. Кроме того, мы переняли опыт Сибирского федерального округа, где в деревнях работают старосты, которые своевременно будут сообщать информацию по половодью и всем остальным рискам», — уточнил Захаров.

По данным МЧС, всего для ликвидации возможных последствий паводка в Челябинской области определена группировка из 11 тыс. человек личного состава, более 2 тыс. единиц техники и более 120 плавсредств. «Органам местного самоуправления выданы рекомендации по очистке ливневой канализации. В крайнем случае оповещение населения будет проводиться с помощью систем экстренного оповещения», — добавил начальник управления защиты населения и территорий от ЧС Министерства общественной безопасности Челябинской области Игорь Вдовкин.

Разрушение ледостава на реках бассейна Тобола и Урала прогнозируется в период с 20 марта по 8 апреля. «С 5 по 15 апреля по этим рекам пройдет ледоход. На реках бассейна Камы разрушение ледостава ожидается с 1 по 10 апреля, а ледоход будет проходить там с 10 по 20 апреля. Но сроки могут сдвинуться», — пояснила замначальника по общим вопросам Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ирина Попова.

Главная причина возможного сдвига сроков — аномально теплая погода. По прогнозам Росгидромета, во второй половине марта температура воздуха может подняться выше нормы на 6−8 градусов (средняя температура марта минус 6−9 градусов), поэтому устойчивый переход через ноль может случиться уже в конце марта, а не 8 апреля. По словам Поповой, половодье в этом году в Челябинской области пройдет в пределах многолетней нормы. Оно будет проходить двумя пиками: первый пик — когда начнет таять снежный покров, второй пик — когда начнет таять снег в горах.