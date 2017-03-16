Ангарчане записали видеокнигу к 80-летию Валентина Распутина

К 80-летнему юбилею писателя Валентина Распутина ангарчане записали видеокнигу «Уроки французского». В акции приняли участие 36 человек.

Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, в записи одного из самых известных рассказов иркутского участвовали представители городской власти, а также журналисты и школьники.