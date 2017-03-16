Ангарчане записали видеокнигу к 80-летию Валентина Распутина
К видеопроекту присоединились более 30 человек.
К видеопроекту присоединились более 30 человек.
К 80-летнему юбилею писателя Валентина Распутина ангарчане записали видеокнигу «Уроки французского». В акции приняли участие 36 человек.
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«Запись видеокниг сейчас широко практикуется в западной части России, поэтому в преддверии юбилея Валентина Распутина мы решили реализовать такую идею и у себя на территории. Этот проект позволил объединить любителей творчества Валентина Распутина, привлечь внимание к его наследию», — рассказала куратор проекта, библиотекарь центра чтения