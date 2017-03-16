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11:54 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре пройдет финал областного конкурса педагогов

В финале конкурса примут участие 45 педагогических работника системы дополнительного образования.

20—22 марта 2017 года состоится финал ХIII областного конкурса педагогического мастерства работников дополнительного образования детей Самарской области «Сердце отдаю детям».
Открытие финала пройдет 20 марта в 11.30 в Самарском дворце детского и юношеского творчества (г.о. Самара, ул. Куйбышева, 151).
21 марта состоятся открытые занятия финалистов в МБОУ Гимназия № 3 (г.о. Самара, ул. Куйбышева, 32 и ул. Степана Разина, 22а).

22 марта в 10.00 пройдет круглый стол для лауреатов номинаций, в 12.30 на базе Самарского дворца детского и юношеского творчества (г.о. Самара, ул. Куйбышева, 151) состоится торжественная церемония закрытия.

В финале конкурса примут участие 45 педагогических работника системы дополнительного образования детей Самарской области: педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, педагоги-организаторы.

Участники конкурса в 7 номинациях на 6 площадках представят свое педагогическое кредо, образовательную программу, продемонстрируют педагогическое мастерство на открытых занятиях с учащимися.

По итогам конкурса будут определены лауреаты в номинациях и «Лучший педагог дополнительного образования 2017 года».

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