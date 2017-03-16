В Самаре пройдет финал областного конкурса педагогов

2 0—22 марта 2017 года состоится финал ХIII областного конкурса педагогического мастерства работников дополнительного образования детей Самарской области «Сердце отдаю детям».

Открытие финала пройдет 20 марта в 11.30 в Самарском дворце детского и юношеского творчества (г.о. Самара, ул. Куйбышева, 151).

21 марта состоятся открытые занятия финалистов в МБОУ Гимназия № 3 (г.о. Самара, ул. Куйбышева, 32 и ул. Степана Разина, 22а).

22 марта в 10.00 пройдет круглый стол для лауреатов номинаций, в 12.30 на базе Самарского дворца детского и юношеского творчества (г.о. Самара, ул. Куйбышева, 151) состоится торжественная церемония закрытия.

В финале конкурса примут участие 45 педагогических работника системы дополнительного образования детей Самарской области: педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, педагоги-организаторы.

Участники конкурса в 7 номинациях на 6 площадках представят свое педагогическое кредо, образовательную программу, продемонстрируют педагогическое мастерство на открытых занятиях с учащимися.

По итогам конкурса будут определены лауреаты в номинациях и «Лучший педагог дополнительного образования 2017 года».