Из НАЦ в больницу: Эдуард Грама в тяжелом состоянии

«Он попросил вызвать скорую помощь, врачи проведут медицинское обследование состояния здоровья подозреваемого. Он сообщил о некоторых проблемах со здоровьем и должен пройти обследование», — уточнила Анжела Старинская.

Напомним, что вчера НАЦ провел обыски в кабинете и доме Грамы. Министр подозревается, что взял деньги у одного из бывших руководителей Национального колледжа виноградарства и виноделия в связи с земельным участком площадью около 9,2 га, расположенного рядом с колледжем.