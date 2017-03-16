Велосипедисты нарисовали на карте козла

Достижение было осуществлено четырьмя спортсменами из любительского велоклуба Fight Club 12 марта в окрестностях города Перт. Маршрут фиксировался при помощи Strava — приложения для смартфонов, которое позволяет бегунам и велосипедистам отслеживать свой прогресс и обмениваться информацией, сообщает ABC.net.au.

В последние годы стало популярным искусство создания при помощи данного приложения на картах самых различных изображений, которые формируются при помощи преодоленных маршрутов.