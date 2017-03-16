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11:40 (мск), источник: Вести.Ру

Велосипедисты нарисовали на карте козла

Группа велосипедистов-любителей в Австралии проехала в течение восьми часов 202 километра по местным дорогам, чтобы из их общего маршрута на компьютерной карте получилось изображение козла.

Достижение было осуществлено четырьмя спортсменами из любительского велоклуба Fight Club 12 марта в окрестностях города Перт. Маршрут фиксировался при помощи Strava — приложения для смартфонов, которое позволяет бегунам и велосипедистам отслеживать свой прогресс и обмениваться информацией, сообщает ABC.net.au.

В последние годы стало популярным искусство создания при помощи данного приложения на картах самых различных изображений, которые формируются при помощи преодоленных маршрутов.

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