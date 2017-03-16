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11:48 (мск), источник: N + 1

Кровожадность пауков превзошла аппетиты человечества

Биомасса жертв, которых пауки поедают в течение года, составляет по разным оценкам от 400 до 800 миллионов тонн.

Источник: РИА "Новости"

Европейские зоологи убедились, что пауки являются одними из самых опасных хищников на Земле. Биомасса жертв, которых пауки поедают в течение года, составляет по разным оценкам от 400 до 800 миллионов тонн. Это примерно одна сотая от всей чистой первичной продукции планеты. Статья опубликована в The Science of Nature.

Пауки появились в девонский период палеозойской эры и сейчас являются одним из самых распространенных хищников на планете.

На квадратный метр суши приходится, в среднем, около 130−150 пауков.

В хороших условиях это число увеличивается до 1000 особей. Описано более сорока пяти тысяч видов пауков; они обладают самыми разными типами поведения и адаптированы к всевозможным условиям среды.

Паук-рысь

Существуют пауки, охотящиеся на других пауков и даже на птиц, рыб и лягушек, но основная их масса — хищники, питающиеся насекомыми и ногохвостками. Пауки умеют выживать в самых экстремальных условиях, перелетать с места на место, подобно воздушным шарикам на веревочке-паутине, и заселять практически любые территории.

Некоторые пауки из семейства линифиид путешествуют по 30 километров за день, а в Норвегии эти пауки гуляют по снегу при температуре до -7 градусов Цельсия. Пауки есть в самых жарких пустынях, на самых северных островах, в самых глубоких пещерах и на самых высоких горах. Едва ли на Земле есть клочок суши, где пауки бы полностью отсутствовали, отмечают ученые.


В основном пауки охотятся в лесах и на лугах. На обрабатываемых полях они убивают гораздо меньше жертв. Это, скорее всего, связано с влиянием человека и малой численности самих пауков. Согласно предыдущим исследованиям, при удалении пауков из экосистемы количество травоядных и детритофаговых насекомых и ногохвосток в ней значительно возрастает.

Однако оценить, сколько именно пауки съедают, представлялось затруднительным, ибо многие из них имеют довольно скрытный образ жизни, и охотятся, например, ночью, или прячась среди лесной подстилки.

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В новой статье исследователи распределили взятые из 65 исследований данные о средней биомассе самих пауков на квадратный метр по семи типам местообитания: тропические леса, умеренные и умеренно-холодные леса, тропические луга и саванны, умеренные лугопастбищные угодья и средиземноморские кустарники, ежегодные пахотные земли, пустыни и арктические тундры. После этого они экстраполировали полученные средние цифры на настоящие площади этих мест и получили общие цифры по биомассе пауков, живущих в них.

Далее с помощью двух разных методов была оценена средняя биомасса жертв, которых пауки поедают за год в каждом из типов местообитания. Первый метод учитывал потребности паука в пище на единицу массы тела; второй метод использовал данные, касающиеся охоты пауков, в том числе количества паучьих жертв в полевых наблюдениях и плотности паутинных покровов.

При этом попавшая в паутину, но не съеденная добыча также считалась жертвой, поскольку она, как правило, умирала.

Это бывает особенно важно для учета пищевых пристрастий некоторых видов, например, огромных пауков из семейства кругопрядов, которые часто убивают своих жертв просто так.

Выяснилось, что больше всего паучьих жертв — около трехсот миллионов тонн — приходится на тропические леса.

В целом, согласно примененным оценкам, пауки убивают от 400 до 800 миллионов тонн жертв в год, более девяноста процентов которых приходятся на насекомых и ногохвосток.

Для сравнения стоит отметить, что, например, все китообразные за год съедают от 280 до 500 миллионов тонн, а человечество в целом за год употребляет 400 миллионов тонн мяса и рыбы (по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН). Хотя некоторые пауки иногда и лакомятся растениями, ученым удалось численными методами подтвердить, что эти членистоногие являются одними из самых грозных хищников на Земле.

Анна Казнадзей

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