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11:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Аэропорт «Толмачево» попросил ГИБДД ограничить парковку на улице Станционной

По словам генерального директора аэропорта Евгения Янкилевича, участок улицы от перекрестка с Бетонной и до перекрестка со 2-й Станционной в часы пик часто стоит в пробках из-за припаркованных автомобилей, что снижает доступность аэропорта для пассажиров.

Аэропорт «Толмачево» попросил ГИБДД ограничить парковку на улице Станционной, об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Генеральный директор «Толмачево» Евгений Янкилевич обратился к главе УГИБДД по Новосибирской области Сергею Штельмаху с просьбой ограничить парковку на улице Станционной на участке от перекрестка с улицей Бетонной и до перекрестка со 2-й Станционной. Причина обращения — снижение скорости транспортного потока в часы пик, что может привести к опозданию пассажиров аэропорта.

Минимизация пробок и соблюдение графика движения общественного транспорта на пути к аэропорту имеет большое значение для авиапассажиров. Фактор доступности аэропорта как центра притяжения для жителей соседних регионов играет большую роль в развитии транспортного потенциала Новосибирской области, — считает Евгений Янкилевич.

Улица Станционная является основной магистралью, обеспечивающей сообщение с аэропортом разных транспортных узлов города, включая железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный».

По мнению гендиректора «Толмачево», обеспечение равномерной пропускной способности маршрута от вокзала «Новосибирск-Главный» до Толмачёво и исключение «узких» мест обеспечивает эффективное решение вопроса транспортной доступности. В этой связи генеральный директор аэропорта официально обратился к начальнику ГИБДД с просьбой ограничить остановку и парковку транспорта на участке Станционной, где в часы пик движение затруднено практически ежедневно.

«Руководство аэропорта продолжает искать пути к повышению доступности для пассажиров и грузоотправителей. Поскольку этот вопрос напрямую влияет на развитие транспортной отрасли, Мы надеемся, что областные и городские власти будут учитывать его в числе приоритетов при планировании развития транспортной инфраструктуры и проработки перспективных транспортных моделей в границах новосибирской агломерации», — приводит пресс-служба воздушной гавани слова Янкилевича.

Напомним, в 2016 году пассажиропоток «Толмачево» превысил 4 млн пассажиров. В январе 2017 года аэропорт обслужил 321 тысяч 43 пассажира, что на 30% выше аналогичного показателя 2016 года. .

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