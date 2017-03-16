Штормовое предупреждение: Омск оказался под колпаком приземной инверсии
Явление будет препятствовать рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, а значит, неприятный запах
Явление будет препятствовать рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, а значит, неприятный запах
Инверсия в метеорологии означает аномальный характер изменения
Как сообщили в
— С 20:00 часов 14 марта в Омске действует штормовое предупреждение о наступлении неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. На 13:00 часов 16 марта ситуация не изменилась — город под колпаком приземной инверсии, — сообщили синоптики.
Так, по всем направлениям горожане могут заметить дымку, слабый ветер. При таких метеоусловиях промышленные предприятия должны работать в особом режиме, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, выбросы неприятных запахов были зафиксированы в Омске в ночь с 9 на 10 марта. Можно сказать, с тех пор горожане чувствуют вонь практически каждый день. Особенно отчетливо ощущают едкий неприятный запах жители Нефтяников и Левого берега, хотя запахи доносятся и до жителей других округов.
Специалисты с помощью лабораторных исследований выяснили, что в атмосферу попал популярный одорант, который используют в промышленном производстве — этилмеркаптан. Его содержание в воздухе Советского округа превысило норму в 400 раз.
В настоящее время надзорные ведомства занимаются поиском виновника вредных выбросов, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Под подозрение попали предприятия, расположенные в промышленной зоне Советского округа: ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Полиом» и ООО «Рубероидный завод», ОАО «Омский каучук», ООО «СГ-трейдинг», АГЗС и ОАО «Омскгоргаз», хотя некоторые из них заявили о своей непричастности к происходящему.