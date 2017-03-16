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11:36 (мск), источник: Om1.ru

Шишова освободили по УДО из колонии в Омске

Предприниматель может выйти на свободу уже 28 марта.

Источник: Om1.ru

Сегодня Советский районный суд на выездном заседании в исправительной колонии № 8 удовлетворил ходатайство Олега Шишова об условно-досрочном освобождении.

Как рассказали Om1.ru в суде, решение вступит в силу 28 марта. Именно тогда бывший гендиректор НПО «Мостовик» сможет выйти на свободу. Если, конечно, решение не обжалует прокуратура. Однако пока апелляционное представление от стороны обвинения в суд не поступало.

Интересы Олега Шишова представлял на этом заседании адвокат Павел Плеханов. Шишов подавал два ходатайства — об условно-досрочном освобождении и о переводе в колонию-поселение. На заседании состав суда рассмотрел оба и удовлетворил то, которое было более предпочтительно для осуждённого.

Напомним, что учредитель НПО «Мостовик» полностью признал свою вину и просил освободить его условно-досрочно, ссылаясь на плохое самочувствие и серьёзные проблемы со здоровьем у членов семьи. За время пребывания в СИЗО Шишову неоднократно оказывалась медицинская помощь.

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