Шишова освободили по УДО из колонии в Омске

Сегодня Советский районный суд на выездном заседании в исправительной колонии № 8 удовлетворил ходатайство Олега Шишова об условно-досрочном освобождении.

Как рассказали Om1.ru в суде, решение вступит в силу 28 марта. Именно тогда бывший гендиректор НПО «Мостовик» сможет выйти на свободу. Если, конечно, решение не обжалует прокуратура. Однако пока апелляционное представление от стороны обвинения в суд не поступало.

Интересы Олега Шишова представлял на этом заседании адвокат Павел Плеханов. Шишов подавал два ходатайства — об условно-досрочном освобождении и о переводе в колонию-поселение. На заседании состав суда рассмотрел оба и удовлетворил то, которое было более предпочтительно для осуждённого.