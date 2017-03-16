Шишова освободили по УДО из колонии в Омске
Предприниматель может выйти на свободу уже 28 марта.
Предприниматель может выйти на свободу уже 28 марта.
Сегодня Советский районный суд на выездном заседании в исправительной колонии № 8 удовлетворил ходатайство Олега Шишова об
Как рассказали Om1.ru в суде, решение вступит в силу 28 марта. Именно тогда бывший гендиректор НПО «Мостовик» сможет выйти на свободу. Если, конечно, решение не обжалует прокуратура. Однако пока апелляционное представление от стороны обвинения в суд не поступало.
Интересы Олега Шишова представлял на этом заседании адвокат Павел Плеханов. Шишов подавал два ходатайства — об
Напомним, что учредитель НПО «Мостовик» полностью признал свою вину и просил освободить его