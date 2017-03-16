Главный железнодорожный вокзал Ростова заговорит по-английски
Звуковые объявления на иностранном языке запустят специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Звуковые объявления на иностранном языке запустят специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Сообщения об отправлении и прибытии поездов на русском и английском будут читаться одним голосом во всех городах, которые примут у себя матчи предстоящего Мундиаля.
Информация автоматически станет поступать в систему. В компании уверены, этот метод будет удобен пассажирам и облегчит работу диспетчеров.