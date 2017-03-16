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16:41 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области 16-летний подросток угрожал суицидом, чтобы привлечь внимание девушки

В Ростовской области 16-летний подросток разместил на своей странице в соцсети сообщение, что бросится под поезд, чтобы привлечь внимание девушки, сообщает пресс-служба УТ МВД по СКФО.

Как говорится в сообщении, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на железной дороге в районе станции Персиановка может произойти суицид.

«Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Шахтная выявили 16-летнего жителя Ростовской области, учащегося одной из средних школ, который на своей интернет-странице в социальной сети выставил сообщение о том, что собирается броситься под поезд», — сообщили в пресс-службе.

Транспортные полицейские выяснили, что подросток не собирался делать ничего подобного и разместил такие сообщения, чтобы привлечь к себе внимание девушки.

«Инспекторы ПДН провели профилактическую работу со школьником и его родителями, а также педагогами учебного заведения, в котором обучается несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

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