В Ростовской области 16-летний подросток угрожал суицидом, чтобы привлечь внимание девушки
В Ростовской области 16-летний подросток разместил на своей странице в соцсети сообщение, что бросится под поезд, чтобы привлечь внимание девушки, сообщает
В Ростовской области 16-летний подросток разместил на своей странице в соцсети сообщение, что бросится под поезд, чтобы привлечь внимание девушки, сообщает
Как говорится в сообщении, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на железной дороге в районе станции Персиановка может произойти суицид.
«Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Шахтная выявили 16-летнего жителя Ростовской области, учащегося одной из средних школ, который на своей
Транспортные полицейские выяснили, что подросток не собирался делать ничего подобного и разместил такие сообщения, чтобы привлечь к себе внимание девушки.
«Инспекторы ПДН провели профилактическую работу со школьником и его родителями, а также педагогами учебного заведения, в котором обучается несовершеннолетний», — говорится в сообщении.