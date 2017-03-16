Открылась выставка работ итальянского фотографа Джованни Гастела
Увидеть снимки, которые появлялись на страницах известных журналов мод, можно до 14 мая.
Увидеть снимки, которые появлялись на страницах известных журналов мод, можно до 14 мая.
В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка «Каноны красоты Джованни Гастела». Гости увидят снимки, которые появлялись на обложках и страницах Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, Vanity Fair, Glamour, а также стали частью мировых музеев и частных собраний.
Автор фотографий Джованни Гастел родился в Милане в 1955 году. Переломный момент в его творчестве наступил в 1981-м, когда он встретил Карла Гильери, который ввёл его в мир моды. Благодаря этому Гастелу удалось поработать с ведущими дизайнерами, среди которых были Никола Труссарди и Джанни Версаче.
Фотограф не верит в абсолютный синтез искусств, но отмечает важность построения сцены и необходимость рассказать историю в изображении. Он также указывает на сходство между поэзией и фотографией, так как эти произведения скрывают множество смыслов. Одно из воплощений такого сюрреалистического понимания — серия «Метаморфозы», отсылающая к текстам Франца Кафки. В других сериях можно найти визуальные отсылки к работам фотографов, близких эстетике сюрреализма: Ирвину Пенну, Эрвину Блюменфельду, Ги Бурдену.
Гастел использует для создания иллюзии приёмы самых разных направлений — от Ренессанса до
Выставка завершится 14 мая.