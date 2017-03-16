Открылась выставка работ итальянского фотографа Джованни Гастела

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка «Каноны красоты Джованни Гастела». Гости увидят снимки, которые появлялись на обложках и страницах Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, Vanity Fair, Glamour, а также стали частью мировых музеев и частных собраний.

Автор фотографий Джованни Гастел родился в Милане в 1955 году. Переломный момент в его творчестве наступил в 1981-м, когда он встретил Карла Гильери, который ввёл его в мир моды. Благодаря этому Гастелу удалось поработать с ведущими дизайнерами, среди которых были Никола Труссарди и Джанни Версаче.