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17:50 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Открылась выставка работ итальянского фотографа Джованни Гастела

Увидеть снимки, которые появлялись на страницах известных журналов мод, можно до 14 мая.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка «Каноны красоты Джованни Гастела». Гости увидят снимки, которые появлялись на обложках и страницах Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, Vanity Fair, Glamour, а также стали частью мировых музеев и частных собраний.

Автор фотографий Джованни Гастел родился в Милане в 1955 году. Переломный момент в его творчестве наступил в 1981-м, когда он встретил Карла Гильери, который ввёл его в мир моды. Благодаря этому Гастелу удалось поработать с ведущими дизайнерами, среди которых были Никола Труссарди и Джанни Версаче.

Фотограф не верит в абсолютный синтез искусств, но отмечает важность построения сцены и необходимость рассказать историю в изображении. Он также указывает на сходство между поэзией и фотографией, так как эти произведения скрывают множество смыслов. Одно из воплощений такого сюрреалистического понимания — серия «Метаморфозы», отсылающая к текстам Франца Кафки. В других сериях можно найти визуальные отсылки к работам фотографов, близких эстетике сюрреализма: Ирвину Пенну, Эрвину Блюменфельду, Ги Бурдену.

Гастел использует для создания иллюзии приёмы самых разных направлений — от Ренессанса до поп-арта. В серии Ritratti di Living, созданной по заказу Elle Decor в 2013 году, мастер воспроизводит работы Эдварда Хоппера, заставляя зрителя в первую минуту сомневаться, что именно он видит — живописную работу или кадр фильма. При этом автор использует самые разные приёмы аналоговой фотографии: наложение изображений, пикториальные способы обработки, разделение на фрагменты и слои.

Выставка завершится 14 мая.

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