Сильные лесные пожары ожидаются в Иркутской области — Росгидромет

Росгидрометеоцентр представил прогноз по ситуации с лесными пожарами. Самые сильные пожары ожидаются в Сибири и на юге России. Ближе к июлю огненная стихия захватит Томскую область, Красноярский край, Иркутскую область и Республику Тыва. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В апреле-мае основные очаги пожаров будут сосредоточены в Астраханской области, Алтайском крае, Республике Тыва, Забайкальской крае и Приморье. Об этом предупреждает в своем новом прогнозе Росгидромет.

«На Европейской территории май будет достаточно спокойным, все события будут развиваться ближе к середине лета», — отметил руководитель Росгидромета Александр Фролов.

Но уже в июле расширится территория лесных пожаров на юге России и в Сибири. На юге огонь захватит территорию от Астраханской области до Оренбургской. В зоне пожаров окажутся Волгоградская, Саратовская и Самарская области. В Сибири самые сильные пожары ожидаются в Томской области, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Тыва, сообщает «Российская газета».

Достоверность метеопрогнозов в системе Росгидромета с каждым годом растет. По итогам 2016 года оправдываемость краткосрочных прогнозов составила 96,5%.

«Мы ждем улучшения оправдываемости в связи с тем, что планируем приобрести мощный суперкомпьютер», — сообщил Александр Фролов.

За последнее время российские синоптики существенно улучшили возможности прогнозирования быстро развивающихся погодных процессов: гроз, ливней, сильных дождей. В авиации число прерванных полетов по причине недостоверных прогнозов снизилось в два раза.

Напомним, Иркутская и Амурская области, Забайкальский и Красноярский край, Республика Бурятия занимают последние места по охране лесов от пожаров среди субъектов РФ. Минприроды по поручению правительства проанализировало эффективность исполнения регионами переданных полномочий в 2016 году. На наиболее горимые субъекты пришлось 85,6% от общей площади, пройденной огнем на землях лесного фонда.