Иркутская область отпразднует годовщину воссоединения Крыма с Россией
Праздничные мероприятия, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией, пройдут в 13:00 18 марта 2017 года на площадке возле дворца спорта «Труд» в Иркутске.
Праздничные мероприятия, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией, пройдут в 13:00 18 марта 2017 года на площадке возле дворца спорта «Труд» в Иркутске.
Как 16 марта сообщила
Кроме того, на протяжении месяца в различных муниципалитетах Иркутской области будут проходить митинги, выставки, конкурсы рисунков и другие