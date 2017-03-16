Иркутская область отпразднует годовщину воссоединения Крыма с Россией

Как 16 марта сообщила пресс-служба регионального правительства, общественная организация «Ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне и иных локальных конфликтов» организует митинг-концерт, на сцену которого выйдут профессиональные творческие коллективы и коллективы национально-культурных центров. В мероприятии примут участие общественные организации, представители студенческой молодежи и военно-патриотических организаций.

Кроме того, на протяжении месяца в различных муниципалитетах Иркутской области будут проходить митинги, выставки, конкурсы рисунков и другие культурно-массовые мероприятия, приуроченные к годовщине воссоединения Крыма с Россией.