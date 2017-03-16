НЛО над Обью снял на видео житель Новосибирска

Видео под названием «НЛО. Новосибирск» супруги Никитины сняли в ночь 11 марта и выложили на YouTube.
«Снимали с балкона четвертого этажа, — сообщила VN.ru автор видео Татьяна Никитина. — Мы живем в доме по улице Обская с видом на реку. Первым эту непонятную штуку заметил мой муж Сергей. Стали снимать на телефон, но качество получилось плохое. На следующую ночь история повторилась. При этом объект был отчетливо виден даже в сумерках. Мы стали снимать на видеокамеру с 55-кратным увеличением. Но запись опять не получилась. И только на третью ночь нам все удалось. Днем изучили видео и удивились еще больше — эта штуковина меняет цвет. Чем-то мне напомнила зеркальный шар, который раньше использовали на дискотеках».
Супруги Никитины показали видео всем своим друзьям и знакомым. Никто ничего подобного в жизни не видел.
Добавим, что неопознанные летающие объекты редко встречаются в Новосибирске и районах области. Последний раз нечто подобное случилось осенью 2015 года. Необычное явление наблюдали жители Кыштовского района 17 ноября около 18.00 — по вечернему небу медленно двигался шар серебристого цвета. По словам очевидцев, которые сначала приняли его за фонарь, он стал подниматься все выше и увеличиваться в размерах. Так селяне, ехавшие после рабочего дня в автобусе, стали свидетелями этого необычного явления. Сначала шар увидел водитель и сказал об этом пассажирам. Потом одна из пассажирок, Любовь Волкова, жительница Чалтака, обратила внимание в числе первых на необычный объект. В автобусе послышались даже возгласы: «Смотрите! Он изменяет форму!».
И действительно, по словам Любови Васильевны, шар медленно стал трансформироваться: сначала из него вылетело что-то вращающееся, а потом он стал исчезать, превращаясь в подобие густого и черного тумана. Затем туман рассеялся не сразу: его наблюдали дети, возвращавшиеся со спорткомплекса. Одна из девушек, Зарина Мухаметова, успела даже заснять необычный шар на сотовый телефон, как он стал постепенно изменяться (на снимке, сделанным девушкой, он напоминает парашют).
Сотрудники новосибирской организации «Космопоиск» рассматривает 200−250 обращений в месяц от жителей Новосибирской области. Клики с просьбой разобраться приходят из всех уголков региона. При этом, как отмечают специалисты, Новосибирск нельзя назвать каким-то аномальным.
«Новосибирская область не отличается активностью, нет и очагов, мест, где люди бы постоянно фиксировали что-то необычное, — говорит руководитель новосибирского отделения “Космопоиск” Илья Путилин. — При этом 90% процентов всех обращений легко находит земное объяснение. А вот оставшиеся представляют интерес. В них трудно поверить, но еще труднее объяснить».
Например, есть фотографии и видеозаписи, сделанные в разное время, когда в Дзержинском районе Новосибирска в районе авиазавода имени Чкалова мужчина зафиксировал объект, который двигался вопреки всем законам физики.
— Он совершал быстрые, хаотичные движения. По всем расчетам никакой летательный аппарат не мог совершать таких действий и уж тем более в нем не смог бы находиться человек, — продолжает Илья Путилин.
Кстати, были зафиксированы НЛО и возле военного городка на улице Бориса Богаткова. Но в региональном «Космопоиске» в такие совпадения не верят и говорят, что вряд ли гостям из других галактик интересен наш оборонный комплекс.