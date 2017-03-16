НЛО над Обью снял на видео житель Новосибирска

Видео под названием «НЛО. Новосибирск» супруги Никитины сняли в ночь 11 марта и выложили на YouTube.

«Снимали с балкона четвертого этажа, — сообщила VN.ru автор видео Татьяна Никитина. — Мы живем в доме по улице Обская с видом на реку. Первым эту непонятную штуку заметил мой муж Сергей. Стали снимать на телефон, но качество получилось плохое. На следующую ночь история повторилась. При этом объект был отчетливо виден даже в сумерках. Мы стали снимать на видеокамеру с 55-кратным увеличением. Но запись опять не получилась. И только на третью ночь нам все удалось. Днем изучили видео и удивились еще больше — эта штуковина меняет цвет. Чем-то мне напомнила зеркальный шар, который раньше использовали на дискотеках».

Супруги Никитины показали видео всем своим друзьям и знакомым. Никто ничего подобного в жизни не видел.

Добавим, что неопознанные летающие объекты редко встречаются в Новосибирске и районах области. Последний раз нечто подобное случилось осенью 2015 года. Необычное явление наблюдали жители Кыштовского района 17 ноября около 18.00 — по вечернему небу медленно двигался шар серебристого цвета. По словам очевидцев, которые сначала приняли его за фонарь, он стал подниматься все выше и увеличиваться в размерах. Так селяне, ехавшие после рабочего дня в автобусе, стали свидетелями этого необычного явления. Сначала шар увидел водитель и сказал об этом пассажирам. Потом одна из пассажирок, Любовь Волкова, жительница Чалтака, обратила внимание в числе первых на необычный объект. В автобусе послышались даже возгласы: «Смотрите! Он изменяет форму!».