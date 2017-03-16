На ремонт разрушенного оползнем участка трассы Севастополь-Симферополь выделено 70 млн руб

«Мы просим рассмотреть возможность неотлагательно принять постановление правительства Севастополя о выделении из резервного фонда для восстановления аварийного участка автомобильной дороги 70 млн рублей. Средства потребуются для проведения аварийно-восстановительного ремонта, а также для проработки решений для предотвращения оползней в этом районе в будущем — установки опор, строительства подпорных стен. Эти явления наблюдаются многие годы. Всегда боролись с последствиями, а не с самой причиной», — сказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Трасса Севастополь-Симферополь — основная магистраль, которая соединяет Севастополь с Симферополем и другими населенными пунктами Крыма. По дороге проходит 80% легковых автомобилей и почти 100% грузового транспорта. Сегодня движение на участке в районе села Повортного полностью остановлено. Движение легкового транспорта организовано по грунтовой дороге вокруг Повортного, грузового транспорта и автобусов — через Фруктовое и Северную сторону Севастополя.

В настоящее время движение грунта на территории 4 га в районе трассы продолжается. «Но оползень, по оценкам специалистов, может прогрессировать», — подчеркнул Титов.

Для оценки ситуации привлечены три проектные организации, в частности, ГУП «Крымгеология», которые дадут экспертную оценку ситуации, на основании которой будет разработана программа действия. В настоящее время ситуацию на трассе признают аварийной, а не ЧС.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил профильным чиновникам проработать вопросы альтернативных маршрутов для объезда оползневого участка трассы и запуска второго парома через Севастопольскую бухту. Сегодня на этой линии работает один паром, второй планировалось запустить в июне.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), на прошлой неделе на 54−55 км трассы сошел оползень, вследствие чего власти Севастополя ввели ограничение движения для автомобильного транспорта на участке трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь и разработали схемы объезда. С 14 марта было принято решение о полном прекращении движения — до завершения восстановительных работ по ликвидации оползня.

В связи с аварийной ситуацией на Северной стороне Севастополя практически по всей протяженности улиц Богданова и Челюскинцев наблюдаются пробки.