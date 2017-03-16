Арестованный в Канаде уроженец Казахстана вел роскошный образ жизни

22-летний уроженец Казахстана Карим Баратов обвинен американскими властями в массовой кибератаке против Yahoo в 2014 году. Баратов был одним из четырех подозреваемых, арестованных в связи с расследованием Департамента юстиции США по кибератаке, в результате которой были скомпрометированы более полумиллиарда учетных записей пользователей, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Global news.

Полиция Торонто заявила, что Баратов был взят под стражу в своем доме.

«С поисковым отрядом Торонто связался ряд агентств, которые искали помощь в этом очень крупном международном расследовании. Их задачей было найти и арестовать Карима Баратова. Это была очень специфическая работа и они сделали это безопасно и без инцидентов», — сообщил пресс-секретарь полиции Торонто Марк Пугаш.

Сосед Баратов, Керри Картер, сообщил, что уроженец Казахстана переехал два года назад и ездил на дорогих машинах и посещал вечеринки.

«Его родители купили ему дом, либо он либо получил деньги в другом месте. Потому что он, кажется, не работает, весь день он просто ездит по улице. У него всегда разные машины, на которых он ездит с разными девушками», — сообщил сосед Баратова.

В Instagram арестованный Баратов выкладывал фотографии с деньгами, имитационным пистолетом и снимками из ночных клубов Торонто.

Даниэль Тобок, эксперт по кибербезопасности в Торонто, сказал, что Баратов мало известен в «сообществе безопасности», добавив, что он был удивлен открытостью его профилей в социальных сетях.