Арестованный в Канаде уроженец Казахстана вел роскошный образ жизни
Что известно о Кариме Баратове, арестованном за хакерскую атаку.
Что известно о Кариме Баратове, арестованном за хакерскую атаку.
22-летний уроженец Казахстана Карим Баратов обвинен американскими властями в массовой кибератаке против Yahoo в 2014 году. Баратов был одним из четырех подозреваемых, арестованных в связи с расследованием Департамента юстиции США по кибератаке, в результате которой были скомпрометированы более полумиллиарда учетных записей пользователей, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Global news.
Полиция Торонто заявила, что Баратов был взят под стражу в своем доме.
«С поисковым отрядом Торонто связался ряд агентств, которые искали помощь в этом очень крупном международном расследовании. Их задачей было найти и арестовать Карима Баратова. Это была очень специфическая работа и они сделали это безопасно и без инцидентов», — сообщил
Сосед Баратов, Керри Картер, сообщил, что уроженец Казахстана переехал два года назад и ездил на дорогих машинах и посещал вечеринки.
«Его родители купили ему дом, либо он либо получил деньги в другом месте. Потому что он, кажется, не работает, весь день он просто ездит по улице. У него всегда разные машины, на которых он ездит с разными девушками», — сообщил сосед Баратова.
В Instagram арестованный Баратов выкладывал фотографии с деньгами, имитационным пистолетом и снимками из ночных клубов Торонто.
Даниэль Тобок, эксперт по кибербезопасности в Торонто, сказал, что Баратов мало известен в «сообществе безопасности», добавив, что он был удивлен открытостью его профилей в социальных сетях.
Тобок сказал, что существует ряд
«Когда люди заходят на эти сайты, он мог украсть учетные данные. Это очень распространенная тактика фишинга, похоже, он заманивал людей в создание сети и крал их учетные данные.
Обычно люди, которые занимаются этим, не выставляют напоказ фантастические автомобили, не обедают в дорогих ресторанах", — добавил он.
Некоторые из фотографий Баратова были сделаны на фоне его дома, который недавно был выставлен на продажу. Сайт недвижимости показывает, что дом оценен в $929 тысяч.
Полиция Торонто заявила, что Баратов был передан в королевской канадской конной полиции и, скорее всего, будет экстрадирован в США, поскольку он назван в обвинительном заключении Министерства юстиции.
По сообщению департамента юстиции США, Баратову и еще троим сообщникам, двое из которых якобы были сотрудниками ФСБ России, предъявлено обвинение в компьютерных взломах, экономическом шпионаже и других уголовных преступлениях.
Имена остальных подозреваемых — Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин, Алексей Белан.
По словам официальных лиц США, Баратов также носил имена Кей, Карим Таловеров и Карим Акехмет Токбергенов.
Напомним, МИД РК выступил с заявлением по поводу гражданства уроженца Казахстана задержанного в Канаде по обвинению американскими властями во взломе аккаунтов пользователей компании Yahoo.
В 2011 году Карим Баратов оформил утрату гражданства Казахстана, в соответствии с законодательством РК.