Уральская студентка поборется за звание «Мисс Молодежь — 2017»

Студентка 4 курса Свердловского областного педагогического колледжа Екатерина Рублева будет бороться за звание «Мисс Молодежь — 2017», сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Екатерине 20 лет. Ее жизненный девиз: «Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное счастье!». Девушка учится на 4 курсе Свердловского областного педагогического колледжа, возглавляет волонтерский отряд «Шанс» и работает в отделе психолого-педагогического сопровождения УрГПУ. В своем блоге на сайте конкурса она пишет, что ее главная цель — «быть значимой для общества, вдохновляя людей своим примером». Там же студентка рассказывает о различных благотворительных акциях, которые она провела вместе с другими волонтерами.

Что касается самого конкурса, то красота в нем — не единственный критерий. IV Всероссийский конкурс социально ответственных девушек «Мисс Молодежь» проводится, чтобы сформировать в обществе образ привлекательной, социально ответственной, целеустремленной, верящей в свои силы, любящей свою страну молодой девушки. Жюри возглавляет депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Финал пройдет осенью 2017 года в Мурманске.