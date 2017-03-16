10 апреля на трассах Прикамья вновь ограничат движение грузовиков

Ограничение на проезд большегрузов с нагрузками на оси от 3 до 7 тонн вводят в Прикамье с 10 апреля по 9 мая.

Это мероприятие является сезонным, так как в указанный период асфальт больше всего уязвим. Всем дальнобойщикам придётся получать специальный документ в отделе госконтроля и надзора управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Пермского края, чтобы проехать по трассе, сообщает «Рифей».

При этом правило не действует в отношении машин, которые перевозят продукты питания, животных, лекарственные препараты. Также ограничение не распространяется на автомобили МВД и МЧС России, Министерства обороны РФ, а также на пассажирские автобусы.