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12:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

10 апреля на трассах Прикамья вновь ограничат движение грузовиков

Фурам разрешат передвижение по автодорогам только после 9 мая.

Источник: Reuters

Ограничение на проезд большегрузов с нагрузками на оси от 3 до 7 тонн вводят в Прикамье с 10 апреля по 9 мая.

Это мероприятие является сезонным, так как в указанный период асфальт больше всего уязвим. Всем дальнобойщикам придётся получать специальный документ в отделе госконтроля и надзора управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Пермского края, чтобы проехать по трассе, сообщает «Рифей».

При этом правило не действует в отношении машин, которые перевозят продукты питания, животных, лекарственные препараты. Также ограничение не распространяется на автомобили МВД и МЧС России, Министерства обороны РФ, а также на пассажирские автобусы.

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