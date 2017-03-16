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12:39 (мск), источник: ТАСС

Более 500 тыс. человек в Крыму оставались без света из-за аварии

На одной из линий сработала система предотвращения нарушения устойчивости системы на общую мощность 160 МВт.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Свыше 500 тыс. человек около часа оставались в Крыму без электроснабжения из-за срабатывания противоаварийной автоматики на линии «Тамань — Кафа», сообщает «Крымэнерго».

«16 марта 2017 г. в 06:25 мск отключалась кабельно-воздушная линия (КВЛ) 220 кВ “Тамань — Кафа цепь 1”. Поскольку в это время КВЛ 220 кВ “Тамань — Кафа цепь 2” была выведена в ремонт, сработала локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости на общую мощность 160 МВт», — говорится в сообщении.

Частично обесточивались Ленинский, Советский, Нижнегорский, Кировский, Белогорский, Октябрьский, Джанкойский, Бахчисарайский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский районы Крыма, города Симферополь, Керчь, Феодосия.

По Республике Крым оставались без электроснабжения 322 тыс. человек, по Севастополю — 271 тыс.

Ступенчатое включение всех потребителей началось в 06:48 мск, в 07:05 подача электроэнергии была полностью восстановлена. КВЛ 220 кВ «Тамань — Кафа цепь 1» включена в работу в 07:24.

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