В Самаре появится новый шестиметровый фонтан

В этом году в Самаре установят новый фонтан с подсветкой — в честь 130-летия самарского водопровода.

Фонтан, установленный «Самарскими коммунальными системами» разместится в сквере на пересечении ул. Полевой с ул. Галактионовской. Композиция достигнет в высоту 6 метров и будет выглядеть как дерево, выполненное из медных труб, задвижек и кранов. Она уже отлита из бронзы.

К монтажу планируют приступить, как только установится подходящая погода, текущей весной. Вода будет вытекать прямо из «кранов», причем их можно будет включить и выключить, пишет Самру.ру.

Отметим, что 33 городских фонтана в парках и на улицах Самары запустят в тестовом режиме уже 22 апреля. 1 мая они заработают на постоянной основе. Новый фонтан станет 34-м по счету.