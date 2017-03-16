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13:11 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре появится новый шестиметровый фонтан

Его установят в честь 130-летия самарского водопровода.

В этом году в Самаре установят новый фонтан с подсветкой — в честь 130-летия самарского водопровода.

Фонтан, установленный «Самарскими коммунальными системами» разместится в сквере на пересечении ул. Полевой с ул. Галактионовской. Композиция достигнет в высоту 6 метров и будет выглядеть как дерево, выполненное из медных труб, задвижек и кранов. Она уже отлита из бронзы.

К монтажу планируют приступить, как только установится подходящая погода, текущей весной. Вода будет вытекать прямо из «кранов», причем их можно будет включить и выключить, пишет Самру.ру.

Отметим, что 33 городских фонтана в парках и на улицах Самары запустят в тестовом режиме уже 22 апреля. 1 мая они заработают на постоянной основе. Новый фонтан станет 34-м по счету.

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В Самаре появится новый шестиметровый фонтан
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