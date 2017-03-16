Выбросить мусор правильно могут только 6 процентов петербуржцев

Как сообщили 16 марта в пресс-службе общественной организации «Гринпис России», специалисты проанализировали открытые данные более 160 городов России с населением от ста тысяч человек, но в рейтинг вошли только 89. В остальных городах стационарных контейнеров для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья либо нет совсем, либо о них ничего не известно. Исследование показало, что воспользоваться инфраструктурой раздельного сбора отходов могут 9,2 процента россиян. Это 6 миллионов 800 тысяч из 73 миллиона 700 тысяч человек.

Северную столицу поместили на 48 строчку: круглосуточной пешей доступности к контейнерам нет у 94 процентов жителей. В столице экологически ответственным россиянам живется немного легче: 40 место и 8 процентов горожан, имеющих шаговый доступ. Аналогичные столичным возможности оказались в Казани.

Лидером рейтинга стал Саранск, где контейнеры для сбора вторсырья стоят во дворах у 80 процентов жителей. Также правильным сбором мусора озабочены в Мытищах (2 место), Оренбурге (3 место), Мурманске (5 место) и Волжском (4 место), более половины жителей которых имеют доступ к раздельному сбору. Сложнее всего россиянам с повышенной экологической ответственностью живется в Ульяновске (88 место) и в Чите (89 место). В этих городах воспользоваться контейнерами для вторсырья могут только 0,1 процента населения.

В Гринписе результаты исследования в целом оценили положительно. «Раздельный сбор в российских городах продолжает развиваться и существуют очень успешные и вдохновляющие примеры, на которые можно и нужно равняться», — прокомментировал координатор проекта токсической программы Гринписа Александр Иванников.